高市早苗將與中亞五國總統發表聯合聲明 強化稀土等方面合作

中亞五國是中俄的後院 圖：取自維基百科 by 由 Afrogindahood , CC BY-SA 4.0

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗今（20）日將在東京與中亞五國總統舉行首次高峰會，針對該地區儲量豐富的稀有金屬等重要礦產資源以及石油、天然氣等能源的穩定供應交換意見。

日本《產經新聞》報導，此次高峰會由高市早苗主持，與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Zhararov）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Miromonovich Mirziyoyev）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）和土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdimuhamedow）共同舉行。

報導指出，高峰會後，高市與中亞五國總統計劃發表聯合聲明，重點關注減碳、物流優化和人力資源開發。

報導指出，這次高峰會的目的是深化與這五個地緣政治地位重要的國家的合作，因為這些國家正日益靠近中俄兩國，而中俄兩國的霸權主義勢力也不斷增強。

日本於2004年率先與這五個國家建立了對話機制，早於中國、俄羅斯、美國等國。近年來，中俄兩國一直在尋求擴大在中亞的影響力，日本關注的焦點在於，此次峰會能否吸引中俄兩國的注意。

