高市早苗將解散國會！矢板明夫分析「3原因」

政治中心／楊佩怡報導

近日，日本一名政府高級官員透露，高市早苗考慮在1月23日國會例行會議召開時，解散眾議院，此舉將導致2月舉行提前選舉；該官員還指出，高市早苗將在本月於日本主持兩場峰會後做出最終決定。對此，資深媒體人矢板明夫分析出解散眾議院的「3大主因」，並直言：「她正是為了消除政治空白，才選擇現在出手」。

矢板明夫在臉書發文表示，表面上看，日本正處於「多事之秋」。無論是物價、經濟、外交，還是對中國與安全政策，都有大量棘手課題等待處理。高市此時解散國會，也遭在野黨批評是製造政治空白。但矢板明夫認為高市的判斷恰恰相反，「她正是為了消除政治空白，才選擇現在出手」，並分析出3大關鍵主因。

廣告 廣告

高市早苗為何提前解散國會？矢板明夫曝「3關鍵點」…其中1原因與台灣有關

矢板明夫指出，高市早苗選擇解散國會的原因包含「爭取穩定多數」的支持，才有利於施政。（圖／翻攝自X@高市早苗）

原因一：「政權基盤脆弱、不利於施政」。矢板明夫指出目前執政的自民黨和日本維新會加起來，才剛好只有233席過半，這樣的「邊緣多數」讓政權極不穩定。只要有一名議員缺席或倒戈，那麼預算案、人事案甚至重要法案，都有被否決的風險；且執政陣營在各委員會中也難以掌握主導權，導致法案卡關。對於渴望大刀闊斧改革的首相而言，這樣的局面意味著隨時可能被個別議員要脅。因此，趁著內閣支持率尚處高位時主動重新洗牌，爭取「穩定多數」的支持，無疑是高市眼中最理性的政治決斷。

原因二：「整合自民黨內部的反對勢力」。高市在2025年10月的自民黨總裁選舉中只是險勝，黨內的權力基礎並不牢固。菅義偉、岸田文雄與石破茂三位前首相系統的國會議員，至今仍與她貌合神離，許多重要政策在黨內被暗中牽制。若在此時解散國會重新選舉，這些議員在選戰中就必須高舉高市的政策爭取選票，等他們再次當選後，就難以再在黨內公開對抗首相的路線，這將大幅提升高市早苗實際領導力。

高市早苗為何提前解散國會？矢板明夫曝「3關鍵點」…其中1原因與台灣有關

矢板明夫指出，高市早苗（左）選擇解散眾議院的其中一原因與中國有關，等於把對中政策交給國民表決。（圖／翻攝自X@高市早苗）

原因三：「與中國密切相關」。2025年11月7日高市早苗在國會中發表支持台灣的明確立場後，中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府承受了不小的壓力。部分媒體與在野黨更不斷要求她收回發言。此時解散國會，其實等於把對中政策交給國民表決；日本到底是要支持挺台、強硬的路線？還是要回到對中妥協？若自民黨在選舉中獲勝，就等於給了高市一張「民意授權書」，也向北京清楚表明日本社會的立場。

最後矢板明夫總結道，「這場選舉，不只是權力之爭，更是方向之爭。希望親台、重視民主價值的高市早苗首相，能夠在選舉中取得勝利，為日本帶來一個更穩定、也更堅定的未來」。





原文出處：高市早苗為何提前解散國會？矢板明夫曝「3關鍵點」…其中1原因與台灣有關

更多民視新聞報導

怒嗆習近平抓不了賴清德！「中共國師」遭爆被帶走

蔣中正、毛福梅結婚數十年「僅3段紀錄」！哀怨內容曝光

遭黃國昌嗆虛偽、臉皮厚！蘇巧慧反轟「這1句」

