高市早苗將解散眾議院！日媒曝：擬2月改選

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本政府和自民高層高官員透露，首相高市早苗預計今（14日）通知自民黨幹部，她計劃解散眾議院提前進行大選，大選時間預計在2月初。高市預計利用自身的高支持度，幫助自民黨取得眾院多數。

據日媒NHK報導，據多位政府高級官員透露，高市早苗預計今日與執政聯盟自民黨、維新會的高級幹部會面，說明她對解散眾議院的想法。

眾議院將於本月23日開議，由於執政聯盟在規則與行政委員會會議，並未提出首相施政演說的時間，外界預計高市會在開議時就宣布解散國會。在這種情況下，投票日期預計將在下個月初或下月中旬，因此執政黨和反對黨都在加快準備工作。

廣告 廣告

自民黨幹事長鈴木俊一和其他高級官員已進行討論，將加快提名候選人，因為在上次有正式提名候選人的選區中，仍有20多個選區尚未確定候選人。

日經亞洲（Nikkei Asia）指出，大選時程有可能落在2月初，讓自民黨能夠搶先掌握選戰主導權。

報導分析，目前自民黨在眾議院有199席，與維新會的34席合作，才剛好達到299席過半。高市早苗希望透過提前舉辦選舉，增加自民黨席次，穩住國會優勢也為落實她主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」政策打下基礎。

目前各家媒體民調顯示，高市內閣的支持率自上任以來，一直維持在高檔，自民黨內也傳出許多聲音鼓勵高市把握民意紅利，在氣勢最盛時解散眾院、提前選舉，讓自民黨勢力更加穩固。

日本眾議院議員任期四年，依規定到今年10月任期才過半，但首相有權在任期中途解散國會，重新改選。若高市早苗出手，將改選465個席次，包含289個單一選區席次和176個比例代表席。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國史上最長春節九連休引爆出國潮 東南亞成首選、新加坡擠爆

高市早苗與李在明在奈良會面！兩人談了什麼？

李在明今會高市早苗！會前表態：不干預「台灣有事」中日僵局