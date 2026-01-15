高市早苗將解散眾議院...《日經》分析效仿安倍「鞏固政權基礎意志強烈」：但若未過半向心力恐下滑！

日本首相高市早苗確定於23日國會開議之初解散眾議院，《日經》報導分析，高市早苗權衡利弊後，選擇即使承擔風險，也要放手一搏。這背後，或許正是效法安倍，不錯失良機、直接向選民訴求信任，以鞏固政權基礎的強烈意志。但一切的前提，仍是眾議院選舉的勝利。若僅是小幅增加席次，卻未能跨越過半門檻，政權向心力恐將進一步下滑。

高市首相孤注一擲，「祈願」能否成真？

眾議院解散為「丙午政局」揭開序幕

隨著高市早苗首相確定將於23日召集的通常國會開議之初解散眾議院，日本今年的政治局勢自一開始便瀰漫著動盪氣息。選戰的結果，將直接牽動政權架構，以及朝野之間圍繞政策課題的協商方式。首相目標是在眾議院恢復自民黨的單獨過半數，以強化政權基礎；但若結果不如預期，政局勢必陷入混亂。

攜遺像參拜伊勢神宮

如今回頭看來，曾有一幕令人不禁聯想到，那或許是首相個人的「祈願」。

首相於5日前往伊勢神宮參拜。這原本是歷代首相例行的新年參拜行程，但首相此次特別攜帶了前首相安倍晉三的遺像。被問及理由時，她在隨後的記者會上表示「想再帶他來一次」。或許其中另有深意。她也在會中語帶意味地提及「今年可能成為分水嶺的丙午之年」。

政治路線與首相相近、並自認為其後繼者的安倍，在第二次政權期間，曾兩度以近乎突襲的方式解散眾議院、舉行大選，且兩次皆大勝。在被稱為「一強多弱」的優勢環境下，他透過頻繁取得民意授權，不斷鞏固政權基礎，進而建立長期政權。

即便是在安倍政權時期，第一次於2014年的眾議院選舉，也是距離前次選舉整整兩年後；第二次於2017年，亦是在2年10個月後。相比之下，這次距離2024年10月的眾議院選舉僅過了1年3個月，便決定解散，屬極為罕見的早期解散。

近年來，隨著國會召集時間多落在1月，幾乎未曾出現於通常國會開議之初即解散的情況。2026年度預算案及相關法案，勢必改於選後的特別國會審議，通過時間確定延後至4月以後。為因應新年度初期的必要支出，編列暫定預算的可能性浮上檯面，物價上漲對策等重大政策的全面推動也將被迫延宕。

若首相早已預期冒頭解散，理論上為降低對預算審議的影響，原可選擇在1月初即召集國會。如今看來，這是一場在審慎觀察支持率與選區情勢後，所做出的最後關頭判斷。

內閣支持率仍維持在70%以上，起步可謂順利。通常國會會期長達150天，期間隨時可能因不祥事或失言而翻車。反觀在野黨尚未完成選戰準備，確實也是一個可乘之機。

然而，自民黨本身的支持率仍停留在30%左右，尚在恢復途中。隨著與公明黨的聯合關係結束，已難再像過去那樣仰賴公明黨的選票加成。雖有觀點認為，隨著參政黨支持度趨緩，部分流向該黨的保守選票有望回流自民，但結果仍需待選戰揭曉。

更何況，預算案與相關法案在去年底已因與國民民主黨就所得稅「年收之牆」達成共識，而看見了成立的路徑。社會保障改革方面，也已安排於1月內成立跨黨派的「國民會議」。就在朝野合作、政策推進的氣氛逐漸成形之際，局勢卻急轉直下。

單獨過半數之路障礙重重

首相權衡利弊後，選擇即使承擔風險，也要放手一搏。這背後，或許正是效法安倍，不錯失良機、直接向選民訴求信任，以鞏固政權基礎的強烈意志。

儘管自民黨已在眾議院吸納無黨籍議員，回升至與執政陣營合計233席、剛好過半的水準，但仍可謂「命懸一線」。日本維新會僅維持不派閣員的「閣外聯立」，合作關係並不穩固。

即便自民黨在眾議院取得單獨過半，參議院仍將是少數執政的局面，法案通過依舊需要在野黨配合。不過，若能挾「最新民意」之勢，政府在與在野黨協商時，勢必能站在更有利的位置。

不重蹈前政權覆轍

在眾參兩院皆為少數執政的石破茂前政權時期，政府採取依政策主題尋求在野合作的「部分聯合」策略，結果不斷被迫讓步。此次首相的決斷，顯然帶有「不再重蹈前人覆轍」的決心。

一切的前提，仍是眾議院選舉的勝利。若僅是小幅增加席次，卻未能跨越過半門檻，政權向心力恐將進一步下滑。與原本就薄弱的維新會關係能否維持？曾逐漸拉近距離的國民民主黨，在選戰正面交鋒後又將何去何從？社會保障的朝野協商是否還能推進？仍有太多變數難以預測。

安倍在其回憶錄中曾指出：「解散眾議院的判斷，很大程度取決於直覺。無論如何分析情勢，都不可能完全按計算進行。」首相是否也將一切押在這份「直覺」之上？超短期決戰的序幕，已然拉開。

（圖片來源：三立新聞）

