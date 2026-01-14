高市早苗將解散眾議院！《日經》指「與中國強硬姿態有關」：首相若在眾議院選舉勝出「中對日態度可能出現軟化空間」

日本首相高市早苗計畫在23日召集的通常國會一開始即解散眾議院。根據《日經》報導，眾議院選舉的投票與開票日，預計落在2月上旬至中旬。而高市早苗決定解散眾議院的原因之一，與中國對日強硬姿態有關。有分析指出，中國正試圖觀望高市政權能維持多久，「若首相在眾議院選舉中勝出，為長期政權奠定基礎，中國對高市政權的態度，可能出現軟化空間」。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

高市首相將解散眾議院 「在23日召集的國會一開始」已向黨內幹部傳達

高市早苗首相於14日向自民黨幹部傳達，計畫在23日召集的通常國會一開始即解散眾議院。眾議院選舉的投票與開票日，預計落在2月上旬至中旬。

首相擬在內閣支持率仍處於高檔之際，果斷解散眾院、舉行大選，藉由擴大執政黨席次，推動包括積極財政政策與安全保障政策在內的施政方向。

多名政府與自民黨高層幹部透露此一動向。首相此前僅向黨內幹部表示「冒頭解散是選項之一」，此次則是首次正式表明解散眾議院的意向。預計在結束為日韓首腦會談而前往奈良縣的行程、返回東京後，召集黨內幹部說明。

這將是自2024年10月石破茂政權時期的眾議院選舉以來，僅隔1年4個月再度舉行選舉。政界流傳的方案包括「1月27日公告、2月8日投開票」，以及「2月3日公告、2月15日投開票」。

首相在2025年12月接受《日本經濟新聞》專訪時曾表示「正專注於讓國民實際感受到經濟政策的效果」，當時態度偏向對早期解散持審慎立場。因此，外界也出現批評，認為在通常國會一開始即解散，與先前說法存在矛盾。

目前，自民黨與日本維新會在眾議院的會派席次合計為233席，僅勉強過半。在參議院則是少數執政的「朝小野大」結構，使政權運作持續處於不穩定狀態。首相所主張的積極財政政策，以及強化情報蒐集與分析能力，也受到立憲民主黨等在野黨的批評。

自民黨與維新會的聯合執政協議中，包含加強外國人土地取得規制、舊姓通稱使用法制化等保守色彩濃厚的政策，且多數以2026年通常國會為期限，成為加深朝野對立的因素。

在此背景下，首相逐漸傾向認為，應透過提前解散眾議院、舉行大選來增加執政黨席次，重新取得國民授權，以利政策推進。根據《日本經濟新聞》的民調，自高市政權於2025年10月成立以來，內閣支持率已連續3個月超過70%。

政權內部亦有人主張，應趁支持率高時解散。由於2至3月需審議2026年度預算案，首相與閣僚必須頻繁出席國會答辯，容易遭在野黨批評政策或追究醜聞，屬於支持率較易下滑的時期。

本週首相除與韓國總統李在明（イ・ジェミョン）會談外，也將與義大利總理梅洛尼舉行會談，外交行程密集。政權希望在選舉前，展現強化與亞洲及歐洲主要國家合作的外交成果。

朝野各黨在得知首相解散眾院的意向後，已開始全面進入選舉準備。相對而言，在野黨尚未完全整備，對自民黨而言，是較有利於擴大席次的環境。

另一方面，若在通常國會一開始即解散，預算審議將延後至選後進行，年度內完成預算成立的難度將提高。

若希望將預算延誤降到最低，其實也有在1月上中旬召集國會、提前舉行眾院選舉的選項。但政府於2025年底向執政黨傳達將在1月23日召集國會後，朝野普遍認為「冒頭解散的可能性已不存在」。

官房長官木原稔於13日出席眾參兩院議院運營委員會理事會時，也已正式傳達「通常國會將於23日召集」的方針。

執政黨並未如慣例提出在國會召集日舉行首相施政方針演說等「政府四大演說」的日程安排，為在國會一開始即解散眾院保留空間。執政黨表示，希望在確認解散事實關係後，再協商審議日程。

此外，首相決定解散的背景之一，也與中國對日強硬姿態有關。由於首相本人對「台灣有事」的相關發言，日中關係急速降溫。6日，中國更宣布依據軍民兩用（Dual-use）管制，加強對日出口限制。

有分析指出，中國正試圖觀望高市政權能維持多久。若首相在眾議院選舉中勝出，為長期政權奠定基礎，中國對高市政權的態度，可能出現軟化空間。

