高市早苗將解散眾院！自民黨發布大選公約 明記「食品消費稅歸零」加速檢討

日本自民黨於21日正式發表將於27日公告、2月8日投開票的眾議院選舉政權公約（競選承諾），本次公約以「讓日本列島強韌富足」為題，全面展現首相高市早苗所提倡的「負責任的積極財政」路線。針對外界關注的物價對策，公約中明確記載將飲食料品排除在消費稅課稅對象之外、實施為期2年的「消費稅歸零」措施，並強調將透過「國民會議」加速相關檢討進程以實現此目標。

自民黨政調會長小林鷹之在自民黨本部召開記者會說明公約內容。在經濟政策方面，公約以此前與日本維新之會達成的聯合執政協議為基礎，承諾將推動大膽的「危機管理投資」與「成長投資」，並設立新的預算框架以允許跨年度的財政支出，藉此實現「強韌經濟」與「投資與成長的良性循環」。針對備受矚目的消費稅減稅議題，公約指出將在跨黨派的「國民會議」中，針對財源及實施時程進行討論，雖然目前設定為期2年，但自民黨強調消費稅作為社會保障財源，是以給付形式回饋家計，因此需留意其影響，但仍會加速推動減稅檢討。

​自民黨政調會長小林鷹之在自民黨本部召開記者會說明公約內容。（資料照，黃信維攝）

在外交與安全保障領域，自民黨展現了強硬且積極的改革姿態。公約承諾將在年內修訂國家安全保障戰略等安保三文件，並明言將廢除現行防衛裝備移轉三原則中，僅限救難、運輸等非戰鬥目的之「5類型」限制，意圖大幅放寬防衛裝備出口規範。此外，為強化國家情報機能，公約也提出創設直屬首相官邸的「國家情報局」以及設置專責的「對外情報機關」。針對中國關係，公約主張透過開放對話建構建設性且穩定的關係，並重申「台灣海峽和平與穩定的重要性」，但也強調對於挑釁行為將採取冷靜且毅然的應對措施，同時將致力於確保稀土等重要礦物的穩定供應，打造不屈服於他國經濟威嚇的日本。

針對國內政治改革與社會議題，自民黨亦納入多項具體承諾。關於政治資金問題，採取「公開重於禁止」的立場，致力強化透明度；並依據與維新之會的協議，目標在下屆國會通過法案，將眾議院議員席次削減10%。在皇位繼承議題上，自民黨將優先推動修法，允許皇族收養養子，以確保皇統歸屬於男系男子。

此外，針對外國人政策，公約提出將修正外國人取得住宅及土地的相關法規與審查機制，並制定「外國代理人登記法」，要求在日本進行情報活動的外國勢力及其代理人必須進行登記，以消除國民在安全保障層面的疑慮。

