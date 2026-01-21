高市早苗將解散、重選眾議院...《日經》：多黨推人參選...人數暴增瓦解昔日「朝野單挑」模式

日本首相高市早苗將解散眾議院舉辦選舉，據《日經》報導，過去常見的執政黨與在野黨「單一選區單挑對決」模式越來越難成立。報導提到，在日本多黨並立的局面下，各黨紛紛推出人選，導致人數暴增，「由選民選擇政權方向的選舉」這層意義逐漸被削弱。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



「廢票」增加的風險浮現



即將到來的日本眾議院選舉中，過去常見的「執政黨對在野黨，一個選區一對一對決」的選舉模式，越來越難成立。在多黨並立的情況下，各黨紛紛推出人選，導致候選人數量暴增，使眾議院選舉作為「由選民選擇政權方向的選舉」這層意義逐漸被削弱。

原本透過小選舉區制度，希望建立的「兩大政黨制」明顯遠去，要求重新檢討與改革選舉制度的聲音，正持續升高。



執政陣營內部也將正面競爭



「基本上，我們已經有共識，不會進行任何形式的選舉合作。」



自民黨幹事長鈴木俊一在20日的記者會上，再次否認與執政聯盟夥伴日本維新會進行選舉協調。以維新會勢力最強的關西地區為主，執政陣營內部的候選人，將在同一選區直接爭奪席次。



圍繞候選人安排，自民黨與維新會之間也出現摩擦。自民黨有意在大阪選區，提名曾於2025年9月遭維新會除名的守島正。對此，維新會共同代表藤田文武於19日接受電視節目訪問時不滿表示：「（自民黨）是不是已經找不到合適的人選了？」



執政黨彼此競爭，選民更難分辨差異



一名自民黨高層私下表示：「執政黨之間互相競爭，會變成什麼狀況，其實很難想像。」



由於雙方仍以聯合執政協議為基礎，自民黨與維新會候選人在政策主張上高度相似的可能性很高，對選民而言，彼此的差異將更加模糊。



過去26年，自民黨與公明黨長期維持聯合執政，在小選舉區原則上只推派一名候選人。公明黨在選區支持自民黨候選人，作為交換，自民黨則呼籲支持者在比例代表票投給公明黨，形成清楚的分工。



在野陣營同樣難以整合



在野黨方面，候選人協調也變得更加困難。



立憲民主黨與國民民主黨同樣以工會組織「連合」為主要支持基礎，過去遵循「現任優先」原則，避免在對方已有現任議員的選區派新人參選。



但隨著立憲民主黨與公明黨共同成立新政黨「中道改革連合」，這種默契開始失去效力。國民民主黨代表玉木雄一郎表示：「能夠推出候選人的選區，我們就會確實派人參選。」



共產黨也被迫調整選舉布局



新政黨的出現，也迫使日本共產黨重新檢討選舉策略。共產黨書記局長小池晃表示，不會與中道改革連合進行選舉合作，理由是該黨認定安保法制合憲，並支持核電重啟。



過去，共產黨曾與立憲民主黨協調候選人安排；但若共產黨在全國各地推出大量自家候選人，左派選票恐將進一步被分散。



候選人暴增，反映兩大政黨制持續後退



候選人暴增的現象，反映出日本政治距離兩大政黨制愈來愈遠的現實。在選民對既有政黨的不信任加深下，日本政治正朝向更徹底的多黨制發展，以回應多元化的民意。



1996年導入的小選舉區制度，原本假設每個選區由執政與在野各推出一人競爭，目標是建立如美國、英國般可政權輪替的政治體制。然而在2021年眾議院選舉中，真正形成一對一對決的選區僅約占一半。



「政權選擇選舉」的意義逐漸模糊



執政與在野的界線也變得不再清楚。例如參政黨雖屬在野，卻吸引不少保守派選民，與自民黨的支持基盤高度重疊。該黨甚至提出，在政策立場接近的情況下，未必需要派人對抗自民黨候選人，幾乎不談在野黨之間的合作。



首相在宣布解散眾議院的記者會上表示：「雖然是間接的，但這也等同於由國民來選擇首相。」然而，若執政與在野陣營都無法整合候選人，眾議院選舉作為『選擇政權方向』的意義將進一步被稀釋。



廢票增加，選舉制度改革壓力升高



小選舉區制度長期被批評，無法反映未當選者的選票（俗稱「廢票」）。在候選人暴增、票源高度分散的情況下，甚至可能以更少的得票數就能當選，廢票比例恐進一步上升。



一名自民黨幹部直言：「如果民意無法被充分反映，選民將逐漸失去對選舉的信任。」因此，要求檢討小選舉區制度的聲音正在朝野擴散。



眾議院選舉制度協議會，預計於2026年春季提出改革方案，並與國會席次削減一併討論。



中選舉區制度再度浮上檯面



目前，朝野政黨內部逐漸出現呼聲，主張改回「中選舉區制度」，也就是一個選區選出多名當選者，回到小選舉區制度導入前的模式。

