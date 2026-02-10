高市早苗將「修改和平憲法」？專家：最快要等到2028年7月

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗在8日的眾議院大選中以壓倒性優勢勝出，引發中國方面憂慮，擔心她可能試圖修改日本的《和平憲法》。北京認為，任何對《和平憲法》的更動，都將對區域穩定構成威脅。然而，分析人士指出，日本修憲仍受參議院席次與公投門檻限制，最快可能要在2028年7月參院選舉後才有可能修憲。

據《南華早報》報導，高市早苗過去曾表態，希望修改日本國憲法第9條。該條款是日本在第2次世界大戰戰敗後制定的，此文本規定戰爭不是日本解決國家爭端的合法手段，且該國正式放棄交戰權，並致力於在正義和秩序的基礎上實現國際和平。為了實現這些目標，日本將不會維持具有戰爭力量的武裝部隊。

高市在9日聲稱，日本正持續在「各個層級」與中國保持溝通，並將「從日本國家利益的立場出發，冷靜且適切地回應。」據《彭博社》報導，高市並未具體說明細節，但補充稱，她將傾聽多元聲音，並以「大膽」的方式打造1個能讓年輕世代感到驕傲的日本。

她也表示，此次勝選讓自民黨在眾議院取得超過2/3席次，賦予她推動「重要政策轉向」的正當性。在此次選舉中，自民黨在465席的眾議院中贏得316席，取得「超級多數」，而其右翼聯盟夥伴日本維新會則額外取得36席。

中國「華南理工大學」公共政策研究院副研究員徐偉鈞分析，自民黨在日本戰後歷史上，已接近實現修憲的關鍵時刻，高市很可能正引導日本堅定走向成為軍事強權的道路，對區域和平與穩定構成重大威脅。他表示，若高市試圖推動修憲，北京將設法加強對日本的政治與經濟壓力，「如果日本的行動對中國核心利益構成實質威脅，北京不排除以軍事與安全手段回應，予以正面打擊。」

此前，自民黨已表態希望將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的2%，並放寬武器出口限制。對此，中國外交部發言人林劍也在9日呼籲東京走和平發展道路，「如果日本的極右翼勢力誤判形勢、魯莽行事，勢必將面臨日本人民的反對，以及國際社會的堅決回應。我們也警告日本當局，中國人民在捍衛第二次世界大戰成果與戰後國際秩序上的決心，堅定不移。」

在高市於去年11月7日表示，中國對台灣使用武力可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本可能出動自衛隊介入台海危機後，中日關係跌至2國建交以來的最低點。儘管高市隨後澄清相關言論僅屬「假設性情境」，但她拒絕收回言論。

作為回應，北京發動強烈的施壓行動，包括限制對日本的軍民2用物項出口、加強稀土出口審查、發布對中國公民的旅遊與留學警示，以及暫停進口日本水產品。

香港中文大學中日關係講師堀內徹指出，隨著高市在國內的政治地位更加穩固，且其政策獲得壓倒性民意支持，他相信高市將持續在台灣議題上對中國採取強硬立場，這意味著短期內緊張局勢可能持續升高，「只要日本不讓步，中國就不可能在台灣問題上妥協，並且很可能持續對日本施壓。」

然而，若高市試圖修憲，仍須克服重大制度性障礙，包括在參議院取得2/3多數，並在公投中獲勝。這些修憲行動預料將面臨重重障礙。

日本「國際教養大學」全球研究計畫助理教授陳宥樺指出，自民黨在參議院並未掌握多數，而參議院不像眾議院可被解散。他補充，下一次參議院選舉要到2028年7月舉行，且屆時僅有一半席次改選，「高市確實有修憲的偏好，但是否能實現仍很難說。」

華南理工大學的徐偉鈞也分析，屆時若高市無法在經濟表現上滿足民眾期待，日本的「政治版圖可能再次出現變化」，從而使她更難實現目標。

總部位於華盛頓特區的美國策略顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）資深顧問西村凜太郎則表示，高市「基本上已取得在參議院選舉前不受挑戰的政治空間，前提是未出現重大支持度下滑。」

他補充，北京應為高市長期執政做好準備，並將她的執政風格與已故極右翼民族主義首相安倍晉三相比，認為雙方都可能將現狀視為難以持續的安排，並試圖在追求穩定關係的同時淡化衝突，但「何謂穩定，仍將存在爭議。」

香港中文大學的堀內徹指出，選舉結果顯示，北京對日本施加的「壓力戰術可能無法奏效，甚至產生反效果」。他說，中國也必須面對1位在未來數年內高度受歡迎的日本首相，這或許會促使北京根據自身利益計算，調整對日政策，採取較為溫和的路線。

不過，徐偉鈞則認為：「日中關係可能進入1個長期的以牙還牙階段，日本持續挑釁，中國則以反制措施回應。」

高市預計將於下月在白宮會晤美國總統川普（Donald Trump）。對此，東京大學教授佐橋亮指出，由於高市擁有強大授權，川普可能會「更正面地看待她」，但首要關卡仍在於能否交出川普政府所期待的具體經濟成果，例如投資承諾。

亞洲集團的西村凜太郎則指出，高市預期將持續向華府傳達訊息，強調日本是印太地區（Indo-Pacific）中最值得信賴的盟友，並在對抗削弱美國主導區域秩序的行動中扮演關鍵角色。

