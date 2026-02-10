高市早苗將「修改和平憲法」？專家：最快要等到2028年7月
日本首相高市早苗在8日的眾議院大選中以壓倒性優勢勝出，引發中國方面憂慮，擔心她可能試圖修改日本的《和平憲法》。北京認為，任何對《和平憲法》的更動，都將對區域穩定構成威脅。然而，分析人士指出，日本修憲仍受參議院席次與公投門檻限制，最快可能要在2028年7月參院選舉後才有可能修憲。
據《南華早報》報導，高市早苗過去曾表態，希望修改日本國憲法第9條。該條款是日本在第2次世界大戰戰敗後制定的，此文本規定戰爭不是日本解決國家爭端的合法手段，且該國正式放棄交戰權，並致力於在正義和秩序的基礎上實現國際和平。為了實現這些目標，日本將不會維持具有戰爭力量的武裝部隊。
高市在9日聲稱，日本正持續在「各個層級」與中國保持溝通，並將「從日本國家利益的立場出發，冷靜且適切地回應。」據《彭博社》報導，高市並未具體說明細節，但補充稱，她將傾聽多元聲音，並以「大膽」的方式打造1個能讓年輕世代感到驕傲的日本。
她也表示，此次勝選讓自民黨在眾議院取得超過2/3席次，賦予她推動「重要政策轉向」的正當性。在此次選舉中，自民黨在465席的眾議院中贏得316席，取得「超級多數」，而其右翼聯盟夥伴日本維新會則額外取得36席。
中國「華南理工大學」公共政策研究院副研究員徐偉鈞分析，自民黨在日本戰後歷史上，已接近實現修憲的關鍵時刻，高市很可能正引導日本堅定走向成為軍事強權的道路，對區域和平與穩定構成重大威脅。他表示，若高市試圖推動修憲，北京將設法加強對日本的政治與經濟壓力，「如果日本的行動對中國核心利益構成實質威脅，北京不排除以軍事與安全手段回應，予以正面打擊。」
此前，自民黨已表態希望將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的2%，並放寬武器出口限制。對此，中國外交部發言人林劍也在9日呼籲東京走和平發展道路，「如果日本的極右翼勢力誤判形勢、魯莽行事，勢必將面臨日本人民的反對，以及國際社會的堅決回應。我們也警告日本當局，中國人民在捍衛第二次世界大戰成果與戰後國際秩序上的決心，堅定不移。」
在高市於去年11月7日表示，中國對台灣使用武力可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示日本可能出動自衛隊介入台海危機後，中日關係跌至2國建交以來的最低點。儘管高市隨後澄清相關言論僅屬「假設性情境」，但她拒絕收回言論。
作為回應，北京發動強烈的施壓行動，包括限制對日本的軍民2用物項出口、加強稀土出口審查、發布對中國公民的旅遊與留學警示，以及暫停進口日本水產品。
香港中文大學中日關係講師堀內徹指出，隨著高市在國內的政治地位更加穩固，且其政策獲得壓倒性民意支持，他相信高市將持續在台灣議題上對中國採取強硬立場，這意味著短期內緊張局勢可能持續升高，「只要日本不讓步，中國就不可能在台灣問題上妥協，並且很可能持續對日本施壓。」
然而，若高市試圖修憲，仍須克服重大制度性障礙，包括在參議院取得2/3多數，並在公投中獲勝。這些修憲行動預料將面臨重重障礙。
日本「國際教養大學」全球研究計畫助理教授陳宥樺指出，自民黨在參議院並未掌握多數，而參議院不像眾議院可被解散。他補充，下一次參議院選舉要到2028年7月舉行，且屆時僅有一半席次改選，「高市確實有修憲的偏好，但是否能實現仍很難說。」
華南理工大學的徐偉鈞也分析，屆時若高市無法在經濟表現上滿足民眾期待，日本的「政治版圖可能再次出現變化」，從而使她更難實現目標。
總部位於華盛頓特區的美國策略顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）資深顧問西村凜太郎則表示，高市「基本上已取得在參議院選舉前不受挑戰的政治空間，前提是未出現重大支持度下滑。」
他補充，北京應為高市長期執政做好準備，並將她的執政風格與已故極右翼民族主義首相安倍晉三相比，認為雙方都可能將現狀視為難以持續的安排，並試圖在追求穩定關係的同時淡化衝突，但「何謂穩定，仍將存在爭議。」
香港中文大學的堀內徹指出，選舉結果顯示，北京對日本施加的「壓力戰術可能無法奏效，甚至產生反效果」。他說，中國也必須面對1位在未來數年內高度受歡迎的日本首相，這或許會促使北京根據自身利益計算，調整對日政策，採取較為溫和的路線。
不過，徐偉鈞則認為：「日中關係可能進入1個長期的以牙還牙階段，日本持續挑釁，中國則以反制措施回應。」
高市預計將於下月在白宮會晤美國總統川普（Donald Trump）。對此，東京大學教授佐橋亮指出，由於高市擁有強大授權，川普可能會「更正面地看待她」，但首要關卡仍在於能否交出川普政府所期待的具體經濟成果，例如投資承諾。
亞洲集團的西村凜太郎則指出，高市預期將持續向華府傳達訊息，強調日本是印太地區（Indo-Pacific）中最值得信賴的盟友，並在對抗削弱美國主導區域秩序的行動中扮演關鍵角色。
看更多 CTWANT 文章
北捷被逼讓座踹飛老婦！Fumi阿姨裁定出爐「罰鍰金額」曝
輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品
冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲
其他人也在看
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白
郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」
曾馨瑩、賈永婕10貴婦開趴！ 關穎拎12萬元包包攫睛
鴻海集團創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，近來和好姐妹賈永婕、關穎等10名貴婦，一起到高級餐廳用餐，為好友慶生。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
不看學歷！美國「第3代田僑仔」返台點名娶「農事公主」 殘忍現實曝
農曆新年向來是旅外學人回台「歸鄉」與「尋根」的熱門時段，根據桃園市中壢區美滿服務中心統計，今年1月底報名相親的海外學人已達186位，預計年後將突破200人大關。有趣的是，在這一波「科技新貴」與「綠卡男」的歸鄉潮中，最令社工頭痛的不是高學歷門檻，而是一名28歲「美國田僑仔」開出的特殊徵婚條件，希望找一位能一起在美國土地上打天下的「農事女孩」。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
獨／電影竄改林宅血案？記者爆「小蔣曾打電話」勒令一事！
論壇中心／綜合報導電影「ㄍ」改編自1980年「林宅血案」，未獲得當事人林義雄及家屬同意，擅自竄改歷史，網傳劇本更影射幕後兇手是台獨運動者是史明，引爆全面反彈。資深媒體人吳國棟曾親身赴林家採訪，在《台灣向前行》節目中秀出46年前報導案情的老報紙，吳國棟透露，當年前總統蔣經國還打電話、透過報社，要求自己「去報告、簡報」。
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
林宅血案解密要再等幾年 蘇一峰質疑怎不公布：綠都執政10年了
電影《世紀血案》改編自前民進黨主席林義雄的林宅血案往事，卻爆出並未獲得家屬同意授權、演員疑似遭到欺騙等爭議，引發各界嘩然，民進黨人士紛紛出面痛批，演員們事後也紛紛發文道歉。對此，時常評論時政的胸腔科名醫蘇一峰質疑，「林家血案的機密為什麼不公布？民進黨都執政10年了！」