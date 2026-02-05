高市早苗將「出訪北韓」換人質？西岡力：提前選舉就是例證

「北韓綁架日本人救援全國協會」會長西岡力。（圖／達志／美聯社）

隨著日本8日即將舉行眾議院大選，外界傳出首相高市早苗正考慮訪問北韓，目的是促成數十年前遭綁架的日本公民返國。這項日朝雙方可能出現外交突破的說法，來自日本千葉縣私立大學「麗澤大學」客座教授、長年為綁架受害者家屬奔走的西岡力。

據《南華早報》報導，西岡同時擔任「北韓綁架日本人救援全國協會」（National Association for the Rescue of Japanese Kidnapped by North Korea，NARKN）會長，也是保守派智庫「國家基本問題研究所」（Japan Institute for National Fundamentals，国基研）的資深成員。

他向《南華早報》表示，平壤方面已展現與東京展開對話的開放態度，條件是「立即且大規模的人道援助」，內容可能包括糧食、藥品與肥料。西岡補充，所謂「內部消息」來自「與北韓有關聯的人士」，並提到高市近期的發言，可能是與北韓領導人金正恩出現外交緩和的訊號。

高市日前於1月19日向記者表示：「為了解決綁架問題，我希望雙方領導人能直接對話並取得具體成果。」同日，她宣布解散眾議院，並於8日提前選舉。

西岡認為，高市與金正恩是否舉行高峰會談，取決於選舉結果，也可能與美國總統川普（Donald Trump）春季是否訪問北韓首都平壤的時機有關。1月26日，西岡在協會與智庫網站發表評論文章，聲稱北韓官員正試圖說服川普，於4月訪問中國時，將平壤納入行程。

據悉，川普多次強調自己與金正恩的「良好關係」，並表達願意恢復直接外交對話。西岡表示，其消息來源稱華府對北韓的接觸初步反應為「正面」。他也指出，高市將此議題視為與國家認同與政治正當性相關的優先事項。

西岡稱，「我獲得的內部消息指出，金氏政權正認真考慮透過與日本談判，歸還橫田惠及其他仍生存的日本被綁架者。」報導補充，1977年11月15日，年僅13歲的橫田惠在新潟縣沿海城鎮放學回家途中失蹤，後被證實遭北韓特務綁架。北韓2002年坦承綁架了橫田惠，但聲稱她早在1994年就自殺身亡，而家屬始終不接受此說法。

橫田惠的母親橫田早紀江4日將滿90歲。她先前於1月27日的記者會上再次呼籲政治人物「承擔風險，採取一切必要行動」讓女兒返國，「若高峰會成真，我願意前往北韓。」此話暗示她或許知悉日朝雙方低調的外交進展。

西岡補充，儘管北韓於2002年承認綁架並將5名受害者送回日本，但未能換取日本經濟援助，因此平壤目前仍懷疑高市是否具備實際政治能力兌現承諾。他暗示，高市突然宣布提前選舉，部分原因就是向金正恩證明自己握有強大的民意授權，能果斷施政。

此前日本政府證實，自1970年代中期至1983年間，共有17名公民遭北韓綁架，據信被用於訓練間諜學習日語與日本文化。前日本首相小泉純一郎遂於2002年9月訪問平壤，促成5人獲釋。雖然北韓聲稱其餘受害者已死亡，但家屬與倡議團體始終未接受此說法。此外，支援團體指出，實際案件數可能遠高於官方數字，因為僅NARKN便掌握約470起疑似失蹤案件。

由於小泉2002年訪朝促成日本公民獲釋，使其成為民族英雄，政治聲望大增。外界認為，高市若能成功促成更多受害者返國，也可能獲得類似的民意提升。

儘管外界對西岡說法存疑，他仍堅稱外交突破將為雙方帶來互利，「若一次性遣返所有仍生存的受害者，北韓將可立即獲得來自日本的大規模人道援助。」此舉可能促使東京解除單邊制裁，並重啟雙方客運與貨運往來，「這將使在日韓裔人士與日本公民得以前往北韓並在當地消費外匯。」

此外，西岡也認為，此舉可能為日朝關係正常化談判鋪路，最終促成東京提供「高達100億美元的官方發展援助」。不過他也承認，即便受害者返國，雙方的不信任感仍會存在，但「怨恨將隨時間減少。」

西岡的言論再次燃起外界對橫田惠有望歸國的希望，但並非所有人都如此樂觀。曾任日本政府高層、專長韓國事務的小西常夫（Tsuneo Konishi，音譯）表示，雖然東京與平壤之間可能存在非正式接觸，但缺乏即將舉行峰會的具體證據。

「我們知道雙方確實有幕後會談，我不能說這份報導百分之百錯誤，但支持西岡預期的證據並不充分。」他認為，目前北韓外交重心「仍完全放在俄羅斯」，並補充：「未來或許會出現某種雙邊關係，並由東京提供發展援助，但我看不到在高市任內發生的可能性。」

