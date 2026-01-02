高市早苗專題：左有珠寶賄賂說、右是標題殺人法，如何破解陰謀論？

Taiwan FactCheck Center

日本首相高市早苗上任後的「台灣有事」發言後，中日之間的緊張情勢迅速升溫。在台灣，高市早苗相關的假訊息、陰謀論也大量湧現。

台灣事實查核中心總編輯陳偉婷表示，外交、軍事、國際關係領域存在許多難以確認或觸及的資訊，但我們可以透過證據的可信程度、盡可能完整地確認事件來龍去脈等方法，正確識讀這類議題，避免被片面資訊「帶風向」，影響判斷。

日首相高市早苗在國會表示日本理解並尊重中國立場，並非承認「台灣屬中」說法

網傳「謝長廷以珠寶賄賂高市高苗」源於不可信的海外匿名論壇

