高市早苗尊重日中聯合聲明 矢板明夫曝含義

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，不停在經濟、文化政策方面祭出報復措施，試圖逼高市早苗收回言論。高市早苗昨（3）日在參議院全體會議上，被問及日本政府對台灣的立場時，重申對台立場未改變，「理解並尊重」1972年《日中聯合聲明》內容，立刻被部分人士解讀為是在對北京讓步。不過，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，從高市早苗的用字遣詞可以看出，就是日本的外交語言，講白話一點就是：「我聽到了，但我沒答應」。

矢板明夫在臉書粉專發文，提到高市早苗最近身處日本政壇的風暴中心，前陣子才因為「台灣有事」引爆北京不滿，昨天又在國會被追問1972年《日中聯合聲明》，她的回應是「理解並尊重」中國主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」立場，沒有任何改變；此言一出，親中陣營立刻歡聲雷動，彷彿高市突然「清醒」，從支持台灣轉為向中國靠攏，其實完全是誤會。

矢板明夫指出，高市早苗只是用了日本外交界最常用的魔法咒語：「理解並尊重」，意思很簡單，那就是：「我聽到了，但我沒答應」。如果要翻譯成更白話的版本，大概是：「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」

矢板明夫並比喻，在一個學校的某個班級上，有個男生堅稱班花是他女朋友，人人都知道他在做夢，但為了避免麻煩，大概率都會回覆：「喔，好喔，我理解、我尊重。」不過要是該男真的開始騷擾班花，其它人一定會跳出來制止，不會因為之前說了「尊重」，就真的眼看該男變成恐怖情人；又好比日本有不少太太迷戀木村拓哉，會看他的劇、聽他的歌、珍藏他的海報，她們的先生通常會說：「嗯，我理解並尊重」，因為他心裡清楚，木村拓哉根本不會出現在他家玄關。

矢板明夫表示，前述這些比喻，就是日本對中國的「理解與尊重」，是不會造成真正後果的那種，高市早苗3日的說法，就屬於這種「禮貌性的理解」，根本不包含任何實質承諾，不是退讓、只是禮貌；既沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前的「台灣有事論」，她只是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞。

矢板明夫強調，北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，日本的立場從頭到尾都沒變，一句話總結：「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變」，像這種話術，日本早就練到爐火純青了。

對於高市早苗的言論，日本自民黨副總裁麻生太郎也表態力挺，3日在東京舉行的麻生派議員聯誼會上，麻生太郎表態稱，高市早苗只是具體說明了一貫的立場，稱讚高市早苗是「自民黨變革的象徵」，擁有超高民調支持率。

對於中國的不滿，麻生太郎則認為，目前為止，這件事並沒有發展成什麼大問題：「中國方面雖然說了不少話，但被說幾句的程度也還好」。

