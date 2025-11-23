高市早苗對中國立場獲56％支持！最新民調曝

▲《讀賣新聞》公布最新民調，日本首相高市早苗的支持率達到72％，和10月相比保持穩定。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗在本月上旬於國會發表有關「台灣有事」言論，引起中國不滿，日中關係緊張至今未解。不過，《讀賣新聞》公布最新民調，高市早苗的支持率達到72％，和10月相比保持穩定，10月時高市早苗的支持率為71％，顯示近期與中國的外交衝突並未影響高市早苗在日本國內的支持。

根據《讀賣新聞》報導，《讀賣新聞》於11月21日至23日進行了全國民調，支持高市內閣的受訪者達到72％，不支持者則為17％，與10月21日做的同份民調相比，高市內閣的支持率非常穩定，而在日本歷年的新政府之中，高市早苗的支持率算是相當高，且能在第二個月依舊維持支持率上升或持平。

在具體政策方面，高市早苗對中國的立場有56％受訪者給予肯定，不予肯定者則有29％；在外國人政策上，對高市內閣「有所期待」的受訪者有62％，不期待者有25％；對於高市早苗10月與美國總統川普的首腦會談，持積極看法的受訪者有77％，否定者有16％。

在經濟財政議題方面，對於高市內閣「負責任的積極財政」方針，74％受訪者表示認同，不認同者有17％；對於高市內閣包括每名兒童發放2萬日圓、冬季電費／燃氣費給予補貼等的經濟政策，63％受訪者給予肯定，不肯定者有30％。

高市內閣在民調中表現最不理想的議題是應對物價高漲的措施，僅有33％表示肯定、有52％受訪者不予肯定。另外，在稻米生產議題方面，對於高市內閣放棄石破政府增產稻米的方針，44％的受訪者表示贊成，37％表示反對，也算是比較分歧的一題。

這項調查於11月21日至23日採用RDD（隨機數位撥號）方式進行，對象是18歲以上的合格選民。受訪者包括426位家戶電話與628位手機用戶，共取得1054份有效樣本。

