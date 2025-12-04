高市早苗對台立場大變！他見1事：臉丟大了

▲高市早苗近期一席「台灣有事」論觸動中國敏感神經，不過她昨（3）日又公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 高市早苗近期一席「台灣有事」論觸動中國敏感神經，不過她昨（3）日又公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，強調不會改變對台立場。對此，胸腔科醫師蘇一峰今（4）日表示，福島食品特地都開放了，「現在台灣政府的臉真的丟大了」。

根據《日中聯合聲明》內容第三點：「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。高市早苗昨在參議院全體會議上時被問到對台立場，她強調《日中聯合聲明》的立場完全沒改變，且「理解並尊重」。

對此，蘇一峰今日在臉書發文表示，賴清德推銷日本生魚片廣告都拍了，福島食品特地都開放了，「之前就說，不要因為政治相挺開放福島食品！這是很腦殘的行為，現在台灣政府的臉真的丟大了，還是青鳥不要臉不在乎！？」

貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「賴仔生魚片白吃了！」、「迴力鏢打，又快又急」、「生魚片吃的是台灣捕撈的！不是日本過來的喔！不是喔！不是這樣喔」、、「反核卻吃核食」、「這下大翻車，鹹魚掉滿地」、「台灣的臉被丟盡了」。

