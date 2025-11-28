高市早苗就香港大火表達慰問 港特首曾批其涉台言論「極其錯誤」

日本首相高市早苗就香港大火表達慰問之意。美聯社資料照片



香港大埔宏福苑26日發生大火，至少94人喪生、尚有近200人失聯。在陷入低谷之際，日本首相高市早苗27日對香港大火表示悲痛，並表達哀悼與慰問之意。

這則慰問訊息27日上午發布在日本首相官邸官網，日本駐中大使館隨即發布在X平台。訊息以正體中文寫道：「得悉香港高層住宅大廈發生大規模火災，造成重大人命傷亡與損失，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達最深切哀悼，並向家屬致以至誠慰問，亦向所有受影響的市民致以由衷的關懷與問候。內閣總理大臣 高市早苗」

在這則貼文下，有許多網友留言感謝，有網友稱讚「以德報怨」，還有網友特別寫道「感謝首相顧慮香港，用官方正體中文表示哀悼」。也有網友以簡體字寫道：「不愧亞洲文明標竿」、「這就叫格局」。

日本駐中大使館週五也在微博發表同樣訊息，但改以簡體中文發布。貼文下方顯示有超過200個讚，還有43則留言，但僅可看見其中4則，分別是愛心或祈福貼圖。

日本駐香港總領事館27日上午也在港人常用社群平台臉書發文，對香港大埔火災造成多位居民不幸罹難，「深感痛惜」。文中寫道，「日本在這困難的時期與香港市民同心相伴」，並向罹難者及其家屬致上哀悼之意，並祈願傷者早日康復。

高市的「台灣有事」言論引發中國強烈反彈後，日本共同社曾報導，港府已取消經濟高官與日本駐香港總領事三浦純的會面。

香港特首李家超24日的發言也大力支持北京的各項反應措施。他批評日本領導人發表的相關言論「極其錯誤」，「所有中國人不會同意」。他又稱中日交流氣氛惡化，香港支持「國家對日本的外交政策」。他表示，「我們的安排必須符合國家尊嚴，以及港人利益」，並稱港府會不斷留意「國家的立場及政策」。香港保安局也提醒赴日和在日港人注意人身安全，將密切監控事態發展。

