高市早苗展氣魄「國會沒過半就下台」 王鴻薇酸：賴清德選輸翻桌

日本首相高市早苗日前解散國會，更宣布「若自民黨和維新會無法獲得國會多數席位，我將立即辭職！」國民黨立委王鴻薇表示，不論立場為何，這樣的承擔與魄力值得尊敬。反觀去年台灣在賴清德帶領下的大罷免，同樣也是為了拚國會過半，「32:0」大失敗，但至今賴清德還在高位，「從格局到擔當，兩人高下立判」。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

王鴻薇今（28）日在臉書發文，開頭就先寫下，「高市早苗宣示國會沒過半就下台，反觀賴清德大罷免大失敗表現」。

王鴻薇表示，日本宣布解散國會，包括首相高市早苗與日本議員全面重選，各黨派重新力拼國會過半，高市早苗賭上政治生命的決定，在各黨魁的辯論會上，高市表示，「如果自民黨和維新會無法獲得多數席位，我將立即辭職，因此我將咬緊牙關，努力工作」。王鴻薇認為，不論立場為何，這樣的承擔與魄力值得尊敬。

日本首相高市早苗。（圖／路透）

王鴻薇接著提到，反觀去年我國，在賴清德帶領下的大罷免，同樣也是為了拼國會過半，但是條件更加優越，只有在野黨的立委要面臨重選，在新民意的確定下，「32:0」大罷免大失敗，但至今賴清德還在高位，一開始怕觸怒人民說要生養休息，沒幾個禮拜就見笑轉生氣說「藍白沒得到教訓」，簡直不可思議。

王鴻薇直言，兩人差距一比就知道，高市早苗是挾帶高民意支持度發動全面解散國會；賴清德是少數民意只罷免在野黨立委。高市早苗自己下來重選、國會沒過半就辭職；賴清德主導每週開會監督，大失敗後還繼續叫囂在野黨。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

王鴻薇更不客氣地說，甚至賴清德選輸翻桌，行政院長不副署、大法官違法判決。從格局到擔當，兩人高下立判。前幾天我說，賴清德不如高市早苗，很多網軍側翼氣得牙癢癢。我在這邊大膽預言，高市在這場選舉越耀眼， 越展現出擔當與魄力，對比賴清德都是傷害。

