高市早苗展現改革決心 擬削減自身及內閣成員薪酬

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日本時報》(The Japan Times)8日報導，日本首相高市早苗計畫在正在進行的國會特別會議期間修改公務員薪資法，削減包括她本人在內的內閣成員的薪資。

據報導，日本內閣最快將在11日召開相關內閣大臣會議，確認暫停向首相和內閣大臣發放額外津貼，這些津貼是在議員薪酬之外額外發放。

高市早苗顯然希望透過落實她長期以來削減內閣大臣薪酬的主張，來展現她對改革的決心。自民黨的新執政聯盟夥伴日本維新會也呼籲改革，以減少國會議員特權。

廣告 廣告

高市早苗在10月的就職新聞記者會上表示：「我將著手修改法律，確保(內閣成員)的薪酬不會超過議員的薪酬。」

日本內閣正考慮在法律中規定，首相和內閣大臣的額外津貼「暫時」不會發放。

目前，國會議員的月薪為129.4萬日圓(約26.1萬台幣)。此外，內閣官房長官木原稔透露，首相的月薪為115.2萬日圓(約23.2萬台幣)，內閣大臣的月薪則為48.9萬日圓(約9.5萬台幣)。

【看原文連結】

更多自由時報報導

一掌KO大師兄！哈薩克選手到中國創「赤陽掌」 通背拳全門噤聲

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

上班首日就遭開除！ 中國籍空姐喊冤「只是拿幾瓶水」 新航回應了

香港一小學開放使用簡體字 梁振英痛批：回歸前已討論好要保留繁體

