高市早苗展現改革決心 擬削減自身與內閣成員薪酬、停發額外津貼

[Newtalk新聞] 《日本時報》（The Japan Times） 8 日報導，日本首相高市早苗計畫在目前召開的國會特別會議期間，修改《公務員薪資法》，削減包括她本人在內的內閣成員薪資。此舉被視為高市上任後推動政治改革的重要象徵，旨在削減政府高層特權、重建民眾信任。

根據報導，日本內閣最快將於 11 日召開會議，確認暫停向首相及各部會大臣發放額外津貼。這些津貼屬於議員薪酬之外的附加待遇，長期以來屢受外界批評。高市希望藉由取消這項待遇，落實她長期倡議的「高層減薪改革」，展現政府節制與責任。

自民黨的新執政聯盟夥伴「日本維新會」也表示支持，並呼籲同步檢討國會議員特權，強調「政治人物應以實際行動為民表率」。

高市早苗在 10 月就職記者會上曾明確表示：「我將著手修改法律，確保內閣成員的薪酬不會超過國會議員。」她指出，改革薪資制度不僅是財政節流，更是重塑政治倫理的必要一步。

目前，日本國會議員月薪為 129.4 萬日圓（約新台幣 26.1 萬元）；根據內閣官房長官木原稔公布，首相月薪為 115.2 萬日圓（約新台幣 23.2 萬元），內閣大臣則為 48.9 萬日圓（約新台幣 9.5 萬元）。若津貼停發，實際收入將進一步下降。

