即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，引發中國不滿，中日關係一度緊張。台灣民眾反應熱烈，民進黨立委黃捷透露，義美推出高市早苗紀念款巧克力，象徵台日友好。原本僅為紀念品，經民眾詢問熱烈後，決定12月正式上市，售價99元，全台義美門市可預訂。由於是隱藏款，店員不會主動擺上櫃檯，必須預訂購買。網友驚呼「竟然有這款巧克力」，紛紛表示想收藏留念。

當時巧克力尚未正式發售，只作為紀念品，但後來因民眾詢問熱烈，台日產經友好促進會會長葉建揚證實，義美已決定於12月正式上市。這款巧克力單條售價 99 元，民眾可到全台各義美門市預訂。由於是隱藏款，店員不會主動放到櫃檯上，必須事先預訂。

不少網友對這款巧克力感到驚奇，直呼「竟然有這樣的紀念品」，表示想收藏留念。





原文出處：快新聞／高市早苗巧克力這裡賣「有巧門」網掀暴動：那我也要！

