高市早苗巧遇木村拓哉！竟變迷妹託人問：能打招呼嗎？

日本天王木村拓哉過去以偶像團體SMAP出道，之後參與了戲劇作品演出，影視歌三棲獲得了多項肯定，人氣居高不下，近年來則頻頻透過自身YouTube頻道上傳影片，挑戰各種企劃。而在近日，木村拓哉上節目時透露，最近搭飛機出外景時，竟巧遇日本首相高市早苗，且高市早苗還表示想與自己打招呼，讓他又驚又喜，高適早苗甚至自爆收藏了木村拓哉的第一本寫真集。





高市早苗遇木村拓哉「秒變迷妹」！自爆「有買寫真」還託人問：能打招呼嗎？

日本天王木村拓哉過去以偶像團體SMAP出道，人氣居高不下，是當年的「現象級偶像」。（圖／翻攝自IG ＠takuya.kimura_tak）

根據《體育日本報》報導，木村拓哉11日上廣播節目時，透露先前為了元旦的特別節目，搭飛機到能登半島出外景，但從羽田機場出發時，就覺得現場氣氛有些不對勁，且還看到大批保全、隨扈，當時他猜測應該是有什麼大咖要來，沒想到當他與另一名男星明石家秋刀魚登機後，馬上就看到日本首相高市早苗也上了飛機。

木村拓哉登機後，馬上就看到日本首相高市早苗也上了同班飛機。（圖／翻攝高市早苗X）





在木村拓哉驚訝過後，馬上就有首相的相關人員走到木村拓哉身邊說「首相想跟您打聲招呼，請問現在方便嗎？」，木村拓哉坦言，當時自己戴著口罩、坐在走道側，以為對方是衝著前輩明石家秋刀魚而來，沒想到之後高市早苗就直接走上前，一開始先是與同樣出身奈良的明石家秋刀魚進行談話，木村拓哉見狀也馬上拉下口罩致意，這時身為國家領導人的高市竟然瞬間變身小粉絲，驚喜地喊「是木村拓哉啊！這就像一場夢一樣！」，並在簡單致意後回到原先座位上。

高市早苗驚喜地喊「是木村拓哉啊！這就像一場夢一樣！」，讓木村又驚又喜。（圖／翻攝自IG ＠takuya.kimura_tak）





不過，最令木村拓哉感到意外的是，在高市早苗準備下飛機時，經過他與明石家秋刀魚後，刻意停頓了一下，說了像是「那我先走了，你們辛苦了」的話後，看向木村說道「你出的第一本寫真集，是我珍藏的寶物」，讓木村又驚又喜，直喊「真的嗎？」可見他對於首相是他的粉絲，感到十分不敢置信。

