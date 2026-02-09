高市早苗巨大勝利！前藍委逆風示警：日本恐陷更大危機

政治中心／劉宇鈞報導

日本自民黨在總裁高市早苗帶領下，於本次眾議院選舉獲得巨大勝利，穩定執政基礎。前國民黨立委邱毅今（9）日說，高市的從政理想就是修憲強軍，但日本經濟承受不了衝擊，高市能做的只有日元貶值、擴大債務、量化寬鬆、減稅等四招，不過做了只會使日本陷入更大危機。

高市時代開啟？邱毅：沒這麼樂觀

邱毅發文表示，高市早苗旋風出現，高市率領自民黨拿下316席，不但單獨過半，還衝過310席的修憲門檻。原來自民黨只有198席，一口氣增加118席，這是史無前例的勝利，超越小泉純一郎和安倍晉三，很多人說高市時代開啟了，他沒這麼樂觀。

邱毅認為，美國總統川普押對寶了，川普在2月5日大選前表態挺高市早苗，還邀高市3月19日赴白宮訪問，看來川普已決定把第一島鏈的防衛交給高市，而高市也想把握這個機會修憲擴軍，高市一直想恢復戰爭權、讓自衛隊入憲，改制為國防軍。

邱毅稱，川普雖然想利用日本來對抗中國，然而一旦高市損及美國利益，美日的矛盾就出現了。（圖／資料照）

邱毅直言，大幅度擴增防衛預算，甚至修改無核三原則，就是日本右翼念茲在茲、想完成的所謂正常國家。高市早苗曾經哽咽的訴說，從政三十年想達成的理想就是修憲強軍，這也是日本右翼長期秉持的理想，更是日本年輕人被鼓動的民粹核心。

邱毅：日本恐陷入更大的危機

高市能做到修憲強軍？邱毅分析，現實情勢上很難做到，國內反對的聲浪一定很大。首先，周邊國家不會坐視日本軍國主義復活，尤其是中國大陸和俄羅斯，連朝鮮和南韓也不可能保持沉默。

邱毅指出，美國也不允許日本脫離掌握，這套和平憲法就是美國拿來控制日本的。川普雖然想利用日本來對抗中國，然而一旦高市損及美國利益，美日的矛盾就出現了。

邱毅強調，日本經濟承受不了修憲強軍的衝擊，財政赤字大，能支撐擴充三倍的軍費嗎？高市能做的只有日元貶值、擴大債務、量化寬鬆、減稅四招。這四招都是飲鴆止渴，做了只會使日本陷入更大的危機。

