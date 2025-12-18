高市早苗希望與中國「持續坦誠對話」，態度是否出現軟化？

高市早苗在本週表示，對中國敞開「對話之門」。 [Getty Images]

此前因涉台言論引發北京不滿的日本首相高市早苗本週表示，會對相關言論「反思」，承認該言論超出日本政府的「標準答案」。

在週三（12月17日）的臨時國會閉幕記者會上，高市早苗還表示希望與中國「持續進行坦誠對話」，以緩解緊張關係。

「正因為日中之間存在懸而未決的難題和課題，溝通才尤為重要。」高市向媒體表示。

「日方將在各個層面，堅持不懈地向中國與國際社會進行說明，」她說，並表示「我們將對中國敞開對話之門，並從國家利益角度做出適當回應。」。

日本首相的最新發言被一些評論理解為在此前「台灣有事論」令中國不滿後表現出的立場軟化。

但高市早苗在週三的記者會上亦未道歉或表示撤回相關言論，同時強調她上月的言論「並未改變日本政府一貫的立場」。

上月，高市早苗在國會答辯時指，若北京武力攻台灣，將可能構成日本的「存亡危機事態」，直指「台灣有事即日本有事」。

雖然此後她曾表態對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，但言論仍然引發北京強烈的外交反彈。

中日兩國在高市講出「台灣有事論」後爆發外交衝突。隨後，日本警告其公民在中國保持安全，而中國則呼籲公民避免前往日本旅行。

日本政府觀光局（JNTO）的最新旅遊數據顯示，上月中國大陸到訪日本的遊客數量與去年同期相比僅上升3%， 是自2022年以來的最小升幅。

部分中國航空公司取消赴日航班。兩部熱門日本電影在中國的上映也被推遲。

12月15日，日本東京的抗議者手持標語聚集在首相官邸前，要求首相高市早苗撤回此前有關台灣的言論。

高市最新表態

有報導指，高市早苗的相關言論在日本國內亦受到議員質疑。

據日本《每日新聞》報導，在野黨立憲民主黨議員廣田一在週二的參院預算委員會會議上要求高市澄清，在涉及行使集體自衛權一事上，根據政府對這種事態的定義，台灣是否被視為「與日本關係緊密的其它國家」。高市回答稱，該目錄「並非預先設定」，任何決定都應該根據「個別具體情況做出判斷」。廣田一隨後呼籲高市撤回早前的「台灣有事論」，高市則重複強調「日本政府的基本立場沒有改變」。

日本共同社報導，在這次會議上，高市就「與日本關係緊密的其它國家」表示，「美國以外對象符合條件可能性相當有限」。

新加坡《聯合早報》報導指，高市早苗在答辯中拒絕撤回該言論，但是她承認：「我的回應被認為超越了政府的傳統立場，這一點值得反思。」

中國反應

中國宣稱對台灣擁有主權，同時沒有排除通過武力奪取台灣的可能。

中國外交部發言人郭嘉昆在週三的例行記者會上再次批評高市早苗的言論「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，公然挑戰二戰勝利成果和國際正義」。

郭嘉昆表示：「日本軍國主義復活危險動向，已經引起地區國家和人民高度警惕，日方應該切實悔過改錯，而不是混淆視聽，挑撥是非。」

12月的數次公開露面，高市早苗似乎已嘗試作出言論緩解緊張關係。

中日歷史積怨

日本首相高市早苗（左）於10月31日在韓國與中國國家主席習近平會面。

這場外交衝突背後涉及中日之間的歷史積怨，以及長期存在的「戰略模糊」——即對台灣主權問題的模糊立場。

兩國間的敵對歷史可追溯至19世紀，以及二戰期間日本在華的殘酷軍事行動。

歷史問題長期是中日關係的痛點，而被視為已故日本首相安倍晉三政策繼承者的高市早苗的崛起，被一些評論認為可能意味著中日之間再次出現緊張局面。

這位保守派領袖主張加強與美國的關係，並承諾提高日本防衛開支，引發北京警惕。

高市以對中強硬著稱，且長期支持台灣。她曾表示，若中國封鎖台灣，將威脅日本，日本可能動員武裝阻止中國入侵。

中國對台灣尤為敏感，且未排除以武力奪取台灣，這一立場令台北及區域盟友不安。

上月，北京指責高市違反「一中原則」，因她在韓國APEC峰會期間與台灣高層官員合影並公開發布。

高市上任後的這番言論，更被認為是標誌著日本在台灣問題上從傳統模糊立場的轉變。

美國對台灣長期奉行「戰略模糊」，對是否防衛台灣保持不明確，以達到威懾效果，同時維持經濟往來。

日本政府官方立場是希望台灣問題透過對話和平解決，並通常避免在安全討論中公開提及台灣。

2021年，時任日本副首相麻生太郎稱若中國入侵，日本需與美國共同防衛台灣，北京立即譴責並要求日本「糾正錯誤」。

在最新的這次外交衝突中，中國外交部稱高市言論「粗暴干涉中國內政」。