高市早苗希望與中國「持續坦誠對話」，態度是否出現軟化？
此前因涉台言論引發北京不滿的日本首相高市早苗本週表示，會對相關言論「反思」，承認該言論超出日本政府的「標準答案」。
在週三（12月17日）的臨時國會閉幕記者會上，高市早苗還表示希望與中國「持續進行坦誠對話」，以緩解緊張關係。
「正因為日中之間存在懸而未決的難題和課題，溝通才尤為重要。」高市向媒體表示。
「日方將在各個層面，堅持不懈地向中國與國際社會進行說明，」她說，並表示「我們將對中國敞開對話之門，並從國家利益角度做出適當回應。」。
日本首相的最新發言被一些評論理解為在此前「台灣有事論」令中國不滿後表現出的立場軟化。
但高市早苗在週三的記者會上亦未道歉或表示撤回相關言論，同時強調她上月的言論「並未改變日本政府一貫的立場」。
上月，高市早苗在國會答辯時指，若北京武力攻台灣，將可能構成日本的「存亡危機事態」，直指「台灣有事即日本有事」。
雖然此後她曾表態對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，但言論仍然引發北京強烈的外交反彈。
中日兩國在高市講出「台灣有事論」後爆發外交衝突。隨後，日本警告其公民在中國保持安全，而中國則呼籲公民避免前往日本旅行。
日本政府觀光局（JNTO）的最新旅遊數據顯示，上月中國大陸到訪日本的遊客數量與去年同期相比僅上升3%， 是自2022年以來的最小升幅。
部分中國航空公司取消赴日航班。兩部熱門日本電影在中國的上映也被推遲。
高市最新表態
有報導指，高市早苗的相關言論在日本國內亦受到議員質疑。
據日本《每日新聞》報導，在野黨立憲民主黨議員廣田一在週二的參院預算委員會會議上要求高市澄清，在涉及行使集體自衛權一事上，根據政府對這種事態的定義，台灣是否被視為「與日本關係緊密的其它國家」。高市回答稱，該目錄「並非預先設定」，任何決定都應該根據「個別具體情況做出判斷」。廣田一隨後呼籲高市撤回早前的「台灣有事論」，高市則重複強調「日本政府的基本立場沒有改變」。
日本共同社報導，在這次會議上，高市就「與日本關係緊密的其它國家」表示，「美國以外對象符合條件可能性相當有限」。
新加坡《聯合早報》報導指，高市早苗在答辯中拒絕撤回該言論，但是她承認：「我的回應被認為超越了政府的傳統立場，這一點值得反思。」
中國反應
中國宣稱對台灣擁有主權，同時沒有排除通過武力奪取台灣的可能。
中國外交部發言人郭嘉昆在週三的例行記者會上再次批評高市早苗的言論「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，公然挑戰二戰勝利成果和國際正義」。
郭嘉昆表示：「日本軍國主義復活危險動向，已經引起地區國家和人民高度警惕，日方應該切實悔過改錯，而不是混淆視聽，挑撥是非。」
中日歷史積怨
這場外交衝突背後涉及中日之間的歷史積怨，以及長期存在的「戰略模糊」——即對台灣主權問題的模糊立場。
兩國間的敵對歷史可追溯至19世紀，以及二戰期間日本在華的殘酷軍事行動。
歷史問題長期是中日關係的痛點，而被視為已故日本首相安倍晉三政策繼承者的高市早苗的崛起，被一些評論認為可能意味著中日之間再次出現緊張局面。
這位保守派領袖主張加強與美國的關係，並承諾提高日本防衛開支，引發北京警惕。
高市以對中強硬著稱，且長期支持台灣。她曾表示，若中國封鎖台灣，將威脅日本，日本可能動員武裝阻止中國入侵。
中國對台灣尤為敏感，且未排除以武力奪取台灣，這一立場令台北及區域盟友不安。
上月，北京指責高市違反「一中原則」，因她在韓國APEC峰會期間與台灣高層官員合影並公開發布。
高市上任後的這番言論，更被認為是標誌著日本在台灣問題上從傳統模糊立場的轉變。
美國對台灣長期奉行「戰略模糊」，對是否防衛台灣保持不明確，以達到威懾效果，同時維持經濟往來。
日本政府官方立場是希望台灣問題透過對話和平解決，並通常避免在安全討論中公開提及台灣。
2021年，時任日本副首相麻生太郎稱若中國入侵，日本需與美國共同防衛台灣，北京立即譴責並要求日本「糾正錯誤」。
在最新的這次外交衝突中，中國外交部稱高市言論「粗暴干涉中國內政」。
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 30
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 39
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
MLB》道奇球星確定不打WBC 若參加「妻子說要離婚」
洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）近日公開表示，自己將不會參加明年的世界棒球經典賽，原因是和妻子的第三個孩子就要出生了，他透露，妻子曾表明，如果那時候不在她身邊，就要離婚。貝茲是上屆經典賽美國隊的主要戰力，擔任球隊開路先鋒，出賽7場，32打數擊出10支安打，打擊率高達3成13，外界都預期他會獲得邀請，參加2026年的世界棒球經典賽。不過貝茲近日在直播節目上公開表示，自己會缺席這一屆的經典賽，原因是他和妻子的第三個孩子就要出生了，「我曾想參賽，但我現在不行了，我們的寶寶可能會在比賽時出生，她（老婆）說如果我沒有陪著她，她就要離婚。」BREAKING: Mookie Betts reveals he will not play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic as the birth of his third child is expected around the same time ?“She (Brianna Betts) said she’d divorce me if I wasn’t there.” ?麗台運動報 ・ 2 小時前 ・ 9
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 18 小時前 ・ 53
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 6
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 64
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 5 小時前 ・ 75
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 29
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 38
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 3
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 23
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 8
億元教授斷言台股衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃命 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 34