高市早苗帶領自民黨大勝！日經指數暴漲三千點 創歷史新高

[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉結果出爐！日本首相高市早苗挾帶高人氣與聲望，在解散國會後僅花16天，率領自民黨在國會選舉中大勝，單獨拿下316席創下歷史紀錄。日本股市今(9)日開盤立刻飆出慶祝行情，一度大漲三千點。

日經225指數今日開盤，一度暴漲逾3000點，指數站上57000點整數大關，狂飆逾5%漲幅，東證指數也站上3800點，漲幅達2.67%。

日圓方面，高市早苗大勝後，日圓走勢反稍稍小升，並未出現劇烈貶勢，日圓兌美元約在156.6上下擺盪，並未立刻貶至158大關。

隨著高市早苗當選，路透指出，「高市交易」已呈現顯著趨勢，大和資本市場（Daiwa Capital Markets）歐洲研究主管斯奇克盧納（Chris Scicluna）指出，「股市是高市政策的忠實追隨者，週一開盤對股市而言無疑是利多」。

岡三證券首席債券策略師長谷川直則認為，大勝意味著「高市交易」將重啟，「這代表日本公債殖利率將面臨上行壓力。日圓、股市與債券殖利率的走勢會相互影響；若日圓快速貶值，殖利率往往也會上升。」

