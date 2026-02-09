高市早苗帶領自民黨狂勝 盧秀燕：穩定亞太區域有很大幫助

高市早苗自民黨大獲全勝，台中市長盧秀燕今天受訪表示恭喜高市早苗首相，對亞太區域穩定有很大幫助。（圖：中市府提供）

日本眾議院選舉，首相高市早苗領導的自民黨，共獲得316席、比選前大幅增加118席，單獨超過3分之2門檻。對此，台中市長盧秀燕今天（9日）受訪表示，高市早苗首相大獲全勝，對亞太區域穩定有很大幫助，對台灣也有益，日本是台中締結姊妹市和友好城市最多的國家，希望台中跟日本之間，更多深化交流合作。（寇世菁報導）

日本2月8日舉行第51屆眾議院選舉，首相高市早苗領導的自民黨在眾議院總數465席中，囊括316席，突破眾議院3分之2門檻，創下日本戰後單一政黨在眾議院取得最多議席的紀錄，加上執政聯盟的「日本維新會」36席，合計席次達352席。台中市長今天（9日）出席中區親子館啟用典禮，會後受訪表示，她要代表台中市府恭喜高市早苗首相，大獲全勝，對亞太區域穩定有很大幫助，對台灣也有益，日本是台中締結姊妹市和友好城市最多的國家，希望台中跟日本之間，更多深化交流合作。

盧秀燕出席台中中區親子館開幕典禮，並表示，7年來，臺中市親子館由4間增加至21間，不但有全臺海拔最高的和平親子館，現在又在全臺面積最小、也是唯一未滿1平方公里的三級行政區中區設置親子館，這是送給中區民眾最佳新年禮物，讓更多家庭就近享有育兒資源。