高市早苗幕僚提議擁核 日政府重申無核承諾

路透社報導，在日本媒體報導一名高階安全官員建議日本應該以核武作為威懾手段後，日本政府今天(19日)重申「拒絕擁核」的長期承諾。

據日本放送協會(NHK)等媒體報導，日本首相高市早苗辦公室一名匿名官員表示，鑑於安全環境惡化，日本有必要擁有核武，但也坦言此舉有其政治難度。

日本內閣官房長官木原稔今天在例行記者會上表示，日本的核武政策沒有改變。然而，面對在野黨要求撤換該官員的呼聲，木原稔拒絕發表評論。

根據路透社今年8月所做的一項調查，日本政界與社會對於放寬「無核三原則」的意願正逐漸高漲。無核三原則指的是不擁有、不製造、不引進核武器。

日本作為全球唯一被原子彈轟炸過的國家，核武一直是敏感議題，但在面對美國安全保障出現不確定性，以及中國、北韓和俄羅斯等擁核鄰國威脅加劇的情況下，對核武的討論有增加的趨勢。

執政的自民黨部分議員表示，日本應允許美國透過潛艦或其他平台將核武帶入日本領土，以強化威懾力。

高市早苗的立場也引發議論。儘管她確認政府將遵守無核三原則，但她沒有表明在政府明年制定新國防戰略時，對相關政策的承諾是否仍維持不變。

東京國際基督教大學(International Christian University)政治學教授納吉(Stephen Nagy)認為，北京的強硬態度以及莫斯科與平壤之間日益密切的飛彈合作，「正形成一股動能，確實改變了日本對於安全的思維」。而藉由相關討論，讓日本社會有機會對國家安全政策凝聚共識。(編輯：許嘉芫)