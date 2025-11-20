高市早苗引爆陸日緊張！ 方恩格分析：川普不關心這件事

日本首相高市早苗日前在國會發表「台灣有事」相關言論，引發陸日關係緊張。國際政治觀察家方恩格分析，美國總統川普近日接受媒體聯訪時並未提及陸日衝突，顯示這並非川普本人關注的焦點，他更希望全球將重點放在貿易議題而非戰爭討論。

美國總統川普。（圖／美聯社）

方恩格19日在《美國大白話》節目中表示，美國基於盟友關係必須聲援日本，包括國會議員、國防部和駐日大使都會支持日本，但支持程度各有不同。他指出，美國國務院的表態相對保守，而川普近期接受媒體聯訪時完全未提及此事，反映出陸日間的衝突並非川普關心的議題。

「川普還是把焦點放在貿易，也希望全球把重點放在貿易，不太想大家都在討論戰爭。」方恩格說。他補充道，雖然美國駐日大使是川普的朋友，但川普應該不會經常關注其友人在X平台上的言論，對川普而言這屬於小事情。

方恩格認為川普把焦點放在貿易。（資料圖／中天新聞）

近期陸日關係緊張源於日本首相高市早苗稱台海局勢恐構成「存立危機事態」並可能動武，中國大陸駐大阪總領事薛劍則以「斬首論」回應，引發外界關注。當美國總統川普接受專訪時，主持人提及高市早苗可能介入台海局勢的言論，並詢問北京是否「不是我們的朋友」，川普卻反駁道：「我們許多盟友也不是朋友。」

川普在訪談中強調：「我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國大陸還多。」他補充說，他與大陸領導人習近平關係良好，但要與北京維持良好互動，關鍵在於「必須從力量的位置出發」。

