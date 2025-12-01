高市早苗引用「進擊的巨人」台詞籲投資日本！矢板明夫曝背後策略

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗1日在東京出席「未來投資倡議」（FII）會議，她在演講中引用了人氣漫畫《進擊的巨人》中，主角艾連·葉卡的一句台詞：「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了」，引發熱議。對此，資深媒體人矢板明夫表示，日本的動漫是世界級語言。在很多的外交場面，用艱深的政治語言很難打動人，不如用一句孩子都能懂的動漫台詞讓人記得住。

矢板明夫在臉書發文寫道：「中國仍然糾纏於11月7日高市早苗首相關於台灣有事的發言，抗議、制裁、不許中國人去日本旅遊、加上封殺日本藝人。整套動作看似強硬，實際上卻像情緒勒索停不下來。但被抗議的日本首相高市早苗，已經翻到下一頁了。」

矢板明夫提到，當中國在政治、經濟、文化上全面封殺日本時，高市在東京出席由沙烏地阿拉伯主導的投資會議，演講內容引來了國際媒體大量報導。因為她引用了《進擊的巨人》中的台詞。在演講快結束時，她面帶微笑地用英語說出「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了。」向與會者喊話投資日本，引爆熱烈掌聲。冷靜、直接、負責，完全是領袖的語氣。

矢板明夫指出，高市非常清楚，日本的動漫是世界級語言。她選擇用全球都能理解的「共同語言」向國際社會呼籲「日本值得信賴，日本值得你押注」。這不是炫耀或自我吹噓，而是策略。在很多的外交場面，用艱深的政治語言其實很難打動對方。不如用一句孩子都能懂的動漫台詞，把日本的意志乾脆、有力地表達出來，讓人記得住。

矢板明夫續指，高市早苗雖然就任僅僅一個月，但她已經成為了近年來最能「讓世界看到日本」的首相。她不畏中國的壓力，不退縮，也不害怕說出真話。沈著應付、不卑不亢。她的態度，為許多受到中國欺負卻不敢表態的國家，帶來了勇氣，鼓舞了人心。

