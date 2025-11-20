高市早苗引議 矢板明夫猜她這天拜靖國神社

▲矢板明夫分析，日本首相高市早苗可能會在明年8月參訪靖國神社。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗，本月因為在國會答詢時，說出「台灣有事」、「集體自衛權」等敏感言論，引發北京強烈不滿，中日關係持續緊張。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫近日在受訪時分析，高市早苗不會撤回言論，並判斷她很有可能會在明年8月「終戰日」前去靖國神社參拜。

矢板明夫在接受台灣資深媒體人黃暐瀚採訪時，被問到高市早苗會不會迫於壓力而撤回「台灣有事」言論時，直言絕對不會，因為在7日的國會詢答前，高市內閣就已經收到提問、幕僚擬答，很明顯是想趁著《NHK》全國播送的機會，把這個話題講清楚，屬於「謀定而後動」，自然也就不會因為壓力而改口。

廣告 廣告

矢板明夫指出，高市早苗的回答，比前首相安倍晉三更有突破，包含以現任首相的身分、在國會表述，甚至連台海遭軍事封鎖，都算成「存立危機事態」。雖然此話一出，導致中日關係緊張，但中國外交官的言行，如薛劍「斬首說」、劉勁松「手插口袋」等，都引起日本人反感，幫助高市內閣民調暴增。

矢板明夫認為，高市早苗讓日本人民看到希望，也緩解二戰以來、外交一直處於被動的壓抑情緒，說出國民心裡的話。有了日本民眾力挺，高市早苗不太可能短時間內就下台，至少撐個1年沒問題，外交上有加分後，接著就要再看高市內政經濟上的表現，具體成果顯現是需要時間的。

此外，矢板明夫也推測，高市早苗明年8月15日「終戰日」去參拜靖國神社的可能性非常大，她的邏輯是，凡事為國家政策獻出生命的軍人，都值得尊敬，今年4月來訪台灣時，甚至還曾特別前往台北忠烈祠參觀，哪怕裡面也有供奉所謂的抗日英雄，她都不怕日本國內因此反感，此舉也等於是在為之後參拜靖國神社「正當化」鋪路。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論「非常危險」 應記取二戰教訓

一席話引爆中日緊張！日媒曝高市早苗「認了說過頭」 幕僚也懊悔

高市早苗踩老虎尾巴！日媒揭「對中國無溝通管道」 對立恐長期化