高市早苗引《舊金山和約》指「日本放棄台灣權利」...林楚茵讚「戳破中共謊言」！指北京當局想「扭曲歷史」卻邏輯自爆、打臉自己！

日本首相高市早苗近日在國會答詢時援引《舊金山和約》，指出日本早已放棄對台灣的一切權利，因此「沒有立場認定台灣地位」。此言一出，引發中國外交部反彈，宣稱該和約「非法無效」。對此，民進黨立委林楚茵昨（3日）直指，高市早苗的直白說法戳破中共長年編織的政治敘事，讓北京陷入自我矛盾。

林楚茵提到，「這幾天大家都在改日本名字，真的太有創意！」她指出，這場「全民改名運動」的起源，就是中共自己搞出來的鬧劇，「中共從來沒有統治過台灣，偏偏這件『國王的新衣』，一堆中共同路人還幫忙喊漂亮，明明中共在裸奔卻沒人敢說破！」

林楚茵表示，高市早苗引《舊金山和約》指出日本已放棄對台灣的所有權利，沒有立場認定台灣地位，中國外交部惱羞說《舊金山和約》「非法無效」、「從未接受」。她指出，高市早苗的大白話，戳破中共「國王新衣」的真面目，中國更加惱羞成怒。

針對中共為什麼不承認《舊金山和約》，林楚茵點出，「因為承認了就無法自圓其說」。她說明，《舊金山和約》只提到日本放棄台灣權利，但沒有明訂要交給誰，中華人民共和國也根本不是簽署國，所以中共聲稱擁有台灣主權的主張不攻自破。

不過，林楚茵表示，「如果說《舊金山和約》無效，就等於《馬關條約》的廢止也無效，台灣還是日本領土？」她直指，「中共想要用他們最擅長的『扭曲歷史』推翻二戰後國際法秩序，卻變成邏輯自爆、打臉自己！」

最後，林楚茵說，事實很明確，「中華人民共和國從來沒有統治過台灣」。她直言，「不管中共引用哪個條約都改變不了這個事實！」

