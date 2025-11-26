高市早苗引《舊金山和約》 稱日無立場認定台灣地位

中日關係緊張已經延燒將近3週，高市早苗26日與在野4黨領袖舉行黨魁討論會，立憲民主黨代表野田佳彥針對「台灣有事」與日本「存亡危機事態」的判斷，再次詢問高市的看法。

高市回答，將依據實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有情報來判斷，這是日本政府的統一見解。

日本首相高市早苗表示，「與台灣的關係，是以非政府間的務實關係來維繫，日本已經在《舊金山和約》中放棄對台灣的所有權利與許可權。」

至於7日當天的答辯，高市說明她是因為被議員問到具體事例，所以在那個範圍內做出誠實回答。而對於在野黨追問首相發言造成日中關係惡化，是否應該負起責任？高市強調，對中國立場沒有改變。

廣告 廣告

高市早苗說道，「通過對話建立全面而良好的關係，讓國家的利益最大化，是我的責任。」

野田佳彥解讀高市這一番話，等於是事實上撤回先前對台灣的發言。外界也有分析指出，高市的措詞轉變，可能是受到昨（25）日和川普通話的影響。

高市早苗11月7日在國會表示，如果「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中方強烈反彈，連日來祭出一系列外交和經濟措施反制，並且從26日開始，連續多日在黃海進行軍事演習。

而對於高市早苗的新說法，中國外交部的回應是，再度要求她收回「錯誤言論」。