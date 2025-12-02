高市早苗引《進擊的巨人》台詞掀爆動！矢板明夫大讚：讓世界看見日本

高市早苗引《進擊的巨人》台詞引爆動。示意圖／翻攝自高市早苗臉書

高市早苗多次發表挺台言論，不僅讓全台灣人感動，在日本國內更狂吸超過7成5支持度。近日她出席一場國際投資會議，引用神作《進擊的巨人》主角艾連台詞，呼籲外資對日擴大投資，更是驚艷全場。

綜合日媒報導，高市早苗昨（1）日在東京出席一場由沙烏地阿拉伯主導的「未來投資倡議亞洲優先高峰會」，致辭時強調日本政府將強化人工智慧（AI）、造船等領域，推動經濟發展，在稀土等重要資源上過於依賴進口，也將促進供應鏈多元化。

然而，高市早苗在致辭尾聲時，提及日本諸多動漫在沙國受到歡迎，包括《海賊王》、《鬼滅之刃》，接著面帶微笑用英文說出「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」（Just shut your mouths! And invest everything in me），喊話在場所有人投資日本，引起全場熱烈掌聲。該語句源自於動漫《進擊的巨人》中，主角艾連的台詞

高市早苗引用《進擊的巨人》中艾連的台詞引起暴動。圖／翻攝自IMDb

「日本回來了，投資日本吧」，高市早苗引用了已故前首相安倍晉三的名言，再次轟動現場，這場投資會議也在眾人的歡呼與掌聲下圓滿結束。

對此，矢板明夫在臉書分析，「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」這句話代表著冷靜、直接、負責，完全是領袖的語氣，並非吹噓，而是高市的策略。

他也讚許，高市透過日本動漫這樣簡單易懂的世界語言，把日本的意志乾脆、有力地表達出來，讓人印象深刻，「雖然就任僅僅一個月，但她已經成為了近年來最能『讓世界看到日本』的首相。」

高市早苗日前以「工作、工作、工作、工作再工作」一席話獲選為2025年日本流行語年度大賞，她昨日坦言自己不是鼓勵過勞，而是自己也將與國民全力以赴，盡其所能的努力工作。



