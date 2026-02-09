高市早苗強壓在野黨 中日關係進入全新階段

高市的敢做敢言作風獲得選民支持，估計未來會愈加積極推動修憲，以及增強防衛的鷹派作風。圖／高字早苗X

鄭子真／文化大學政治學系教授

2026年2月8日日本舉行眾議院大選，這也是自民黨史上首位女性主席高市早苗率隊迎戰的首次全國性選舉，因而備受國際社會高度關注。選舉結果顯示，執政的自民黨與其合作夥伴日本維新之會合計拿下351席，一舉扭轉去年參議院選舉後的低迷局勢，重新鞏固執政聯盟在國會的優勢地位。

高市能夠獲得勝利的主因，並非是自民黨已經擺脫之前金權政治形象，或是自民黨完全洗心革面，而是由高市的敢做敢言作風獲得選民支持。自民黨勝後，估計高市會愈加積極推動修憲和增強防衛的鷹派作風。事實上，這次各政黨提出的政見不外乎是刪除或減少消費稅的內容，並無太大差異和新意，對選民來講，要投下選擇政權的一票，執政的自民黨反而是最好的選擇。

即使是高市突然宣布解散國會的選舉，但反推高市一把的卻是在野黨的合作。立憲民主黨與公明黨合併成為中道改革連合，這兩黨以往的黨綱和黨性並未一致，但卻在這次選舉當中拋下這震撼彈，訴諸改變政治讓選民抉擇，卻讓選民籌措未知讓選票流向了自民黨。

最終結果顯示，在野黨未能有效凝聚反對票源，部分中間選民與保守選民因不確定感升高，選擇將選票投向相對穩定的自民黨。此一發展不僅削弱了在野勢力的制衡功能，也在無形中促成高市首相與自民黨的壓倒性勝利。

另一方面，由於高市剛上任時臺灣有事的言論激發了中日對立關係，事實上，近年來中國人在日本國內觀光或是狂買房地產的狀況，因為文化差異和生活習慣等不同，造成摩擦的現象屢見不鮮和社會的不佳觀感，讓日本民眾逐漸累積對中國的惡感。自民黨的大勝，透露出民眾欲透過選票支持高市的反中態度。加上中國對日祭出稀土禁輸和觀光限制等，都加深了日本選民對中國的厭惡，也可說中日關係的對立，從政治層面發酵擴散到對社會的選情影響。

整體來說，自民黨大獲全勝後的政局變化，第一，自民黨與維新之會的合作框架，或者是維新之會力求的三政策實踐，可能會出現微妙變化。從選後結果來看，維新之會僅增加2席次，不如自民黨席次的大幅增加，說明該黨的選舉策略或支持基礎仍有待考驗。第二，在野黨加速分裂，中道連合的整合失速將造成在野黨重整，勢力弱化後的在野黨走向將耐人尋味。反之，參政黨此次表現不俗，增加13個席次，提高成為執政陣營一員的可能性，而原本呼聲極高的國民黨僅增加1席次，表現相對平淡。

第三，此次大獲全勝主因是高市個人魅力，追溯以往，高市早苗、野田佳彥、石破茂、齊藤鐵夫這四人，皆於1990年前後進入政壇，並曾同屬新進黨體系；其後高市於1996年首次當選國會議員後退黨，轉而加入自民黨，這段政治歷程也使另外三人對高市長期存在一定程度的隔閡與不信任。從選前動態觀察，即使同屬自民黨且曾擔任首相的石破茂，也曾公開對高市的政治主張提出尖銳批評即可看出端倪。

展望未來日本政局，在高市首相領軍的情況下，自民黨有可能形成以高市為核心的「高市一強」權力集中結構，進而重現過往「自民一強」的政治格局，與去年自民黨一度陷入低潮、在野勢力強勢制衡的局面形成明顯對比。

其次，日本國內政治議題預料將聚焦於年度國會預算編列、修憲進程以及防衛政策等核心議題。隨著自民黨執政陣營在國會取得穩定多數，相關政策推動的節奏與方向，勢將成為各界關注焦點。中日關係方面，原本試圖以較為強硬手段對日本施加壓力的中國，其對日策略可能出現調整。一方面，中方勢將提高對日本防衛能力持續強化的警戒；另一方面，中日關係也可能在此背景下，逐步進入新的互動階段。

