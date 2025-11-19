高市早苗強硬挺台後民調崩了？矢板明夫警告：「一情況」在野提不信任案必過

日本首相高市早苗日前公開表示，一旦「台灣有事」，日本將行使集體自衛權，引發中國強烈不滿，批評日本介入台海問題並提出抗議。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，高市早苗因為是少數執政，在國內承受相當壓力，因此必須展現一些與過去不同的態度，以回應支持她上台的保守派。他形容，高市有時候必須「表演一下」，但中國一下子就慌了手腳。

矢板明夫在風傳媒節目《下班瀚你聊》指出，中共會如此跳腳，是因為高市早苗把過去日本政府的見解往前邁了三大步，一般邁一步就是大新聞了。過去在台海問題上講的最明顯的是安倍晉三，他是在2021年遇刺前，在國策院線上會議上講「台灣有事，就是日本有事，也就是日美安保有事」，講完後立刻被北京叫去。但當時安倍身份只是一般國會議員，且發言是在民間論壇；此外，他的主語是日美安保，以美軍為主、自衛隊為輔，而高市早苗此次的主語則是「自衛隊」。

廣告 廣告

矢板明夫強調，「台灣有事，就是日本有事」這是高市早苗與安倍一貫的主張，而且在2015年日本討論關於《安保法》在修的時候，他們在黨內都講過這些話，只是當時是在黨內的議論。

安倍晉三擔任日本首相時，頻頻釋放對台友善信息。（資料照，美聯社）

國內保守派失望讓高市有壓力？

矢板明夫說明，高市早苗雖是少數執政，但獲得日本保守派很強烈的支持，她上台後，開始穩定運轉，她做了幾件事，首先她宣布今年10月不去參拜靖國神社；其次，她去韓國見了韓國總統李在明和中國國家主席習近平，見李在明時態度相對柔軟，其實日本保守派支持高市早苗的人都覺得「韓國天天欺負日本」，高市早苗也很低調的還對韓國國旗致敬，然後她見了習近平還被訓話。

矢板明夫續指，某種意義大家認為高市早苗是很強硬的，對中國、韓國強硬，結果上台後不是這麼回事，擔心她的中間選民放心了，但支持她的保守派覺得這傢伙上台後，怎麼跟過去石破茂一樣，完全沒有自己的個性、該說的話都沒有說出來，這時，高市早苗有壓力，她也要表現出跟過去的不一樣，所以高市早苗有的時候需要表演一下，但中國一下子就慌了手腳。

​ 矢板明夫說明，日本現任首相 高市早苗（見圖）雖是少數執政，但獲得日本保守派很強烈的支持 。（資料照，美聯社）

矢板明夫點破高市早苗最大隱憂

針對中日緊張升溫，中國自17日起至19日在黃海舉行實彈軍演，《解放軍報》甚至警告日本若以武力介入台海，日本全國都可能成為戰場。矢板明夫分析，中國大幅報導軍演，但台灣早已司空見慣，甚至「一軍演股票就往上漲」。至於日本會不會怕？他說，媒體確實會放大報導，也會有人擔心，但影響最大的還是觀光業。中國今年約有700萬人赴日旅遊，如今中國刻意減少客流，對日本觀光產業造成重大衝擊，日本作為民主國家，也必須顧及受害族群的利益，所以日本現在盡量處以一個冷靜的辦法。

矢板明夫坦言，當觀光客不來了，觀光業者就會開始對高市早苗不滿，加上她即將面臨的經濟改革、減稅及所得稅調整等議題，這些問題如果能夠做好，在明年通過預算後，趁著支持率高，趕緊解散國會，自民黨在贏回來才有機會，否則支持率一低，「海水退了以後，裸泳就會被發現。」

矢板明夫最後指出，高市早苗的最大挑戰在於「少數執政」，只要在野黨提出內閣不信任案，絕對會過。現在高市支持率高，在野黨不敢提不信任案，但若支持率下跌，左右派在野黨雖難推出共同候選人，但「反對現在的執政者」卻很容易達成共識。因此，高市早苗在明年4月為止，審過預算之，能不能解散國會是非常重要的。

更多風傳媒報導

