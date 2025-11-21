高市早苗強調日政府立場一貫 北京重申：立即收回錯誤言論

中日最近因台灣議題陷入高度緊張。日相高市早苗今（21）日強調她上月底與大陸國家主席習近平確認的雙邊關係大方向「毫無改變」，且政府對「存亡危機事態」（存立危機事態）的立場一貫。對此，北京方面再次呼籲日方立即收回「錯誤言論」。

大陸外交部發言人毛寧。（圖／CCTV+）

大陸外交部發言人毛寧今天主持例行記者會，《法新社》和《共同社》皆問及中方對高市早苗的最新發言有何評論。

對此，毛寧舊調重彈稱，日本首相高市早苗公然發表的涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，激起了中國大陸人民的公憤和譴責，中方對此堅決反對。

廣告 廣告

毛寧強調，日方如果真心想發展中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，就應該恪守中日四個政治文件精神和所做的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對中承諾體現在實際行動上。

圖為高市早苗（中）今日抵達首相官邸出席內閣會議。（圖／美聯社）

另外針對有日媒報導日本政府已向美國出口航空自衛隊的「愛國者」地對空攔截飛彈，以及有消息稱，日本自民黨開始討論修訂3份安保條約文件，其中包括修改「無核三原則」，增加國防支出等。

毛寧回應稱，二戰勝利後，《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等國際法律文件對日本作為戰敗國的義務作出了明確規定，包括完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。

毛寧說，然而，日本近年來不斷「自我鬆綁」、擴張軍力。防衛預算「十三連增」，通過了新安保法案解禁集體自衛權，將「武器出口三原則」修改為「防衛裝備轉移三原則」，不斷放寬武器出口限制，甚至開始出口殺傷性武器。

毛寧表示，日本宣稱要建立無核武器世界，卻大舉強化「延伸威懾」合作，甚至謀求修改不製造、不擁有、不運進核武器的「無核三原則」，為實現「核共享」安排打開方便之門。這些動向表明，日本正在突破專守防衛，加緊「重新武裝」。

毛寧最後說，「人們不禁要問，日本究竟意欲何為？」如果日本想重走軍國主義老路，背棄和平發展承諾，破壞戰後國際秩序，中國大陸人民不會答應，國際社會不會允許，最終只能以失敗告終。

延伸閱讀

影/解放軍突釋「搶灘利器」高清畫面 專家：有力回應高市言論

影/中日互槓風波越演越烈！介文汲曝北京恐拋出「殺手鐧」

中日互槓燒不停！高市早苗首回應：與中方雙邊關係「方向不變」