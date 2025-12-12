高市早苗影響力不輸偶像 年輕人對政策態度隨之改變

日本總理大臣高市早苗不僅帶動流行，還影響年輕選民改變對政策的態度 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗上任後引起社會流行。除了她使用的筆成為人氣商品、幾句名言成為今年最熱門話題外，《每日新聞》的一項民調顯示，日本年輕人對消費稅減免的態度也隨之改變。

報導指出，在今年7月的參議院選舉中，反對黨主張減免消費稅以應對物價上漲，而執政黨則承諾向公眾發放統一的現金補貼，引發了激烈的辯論。然而，這兩項措施均未納入11月內閣批准的經濟刺激方案。

在7月參議院選舉後進行的一項調查中，執政黨遭遇慘敗，甚至在非選舉席次上也未能贏得多數席次。調查中提出的問題是：「執政黨是否應該接受消費稅減免提案？」整體而言，58%的受訪者回答「應該接受」。依年齡組別劃分，30歲年齡層的受訪者比例最高，為68%，其次為18-29歲年齡層和50歲年齡段，均為62%。其他年齡層的比例均低於60%，70歲及以上年齡層的比例為49%。

在參議院選舉投票時，當被問及他們認為哪項措施（消費稅減免和補貼）對於抑制通貨膨脹更為重要時，18-29歲年齡層的受訪者中有63%以及30歲年齡段的受訪者中有62%回答「消費稅減免」。相較之下，40 歲及以上族群的比例為 40-50%，這表明年輕人比其他年齡層的人更贊成降低消費稅。

然而在高市早苗上任後，日本民意對消費稅的態度出現明顯的改變。

在11月的一項民意調查中，當被問及對此的看法時，34%的受訪者認為「合適”，36%的受訪者認為「不合適」，雙方勢均力敵。另有29%的受訪者表示「不清楚」。

按年齡組別劃分，年輕人更傾向於認為該措施「合適」，18-29歲和30多歲的受訪者中持此觀點者佔比分別為37%、33%和30歲及以上。同時，認為高市內閣的經濟政策「不合適」的受訪者比例在18至29歲人群中為24%，在30歲及以上人群中為29%，而60歲及70歲及以上人群中這一比例高達43%，年齡越大，這一比例越高。這顯示年輕人對高市內閣的經濟政策持更正面的看法。

《每日新聞》指出，從年輕人對政策態度轉變的案例可以看出，高市早苗正被許多日本人，特別是年輕選民當成偶像追隨。

