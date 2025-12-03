高市早苗往中國靠過去？ 矢板明夫曝誤會：她用了魔法咒語

親中陣營認為，日本首相高市早苗近期言論往中國那邊靠過去了，矢板明夫昨po文強調，其實這完全是誤會。（翻攝自日本國首相官邸官網）

日本首相高市早苗提及「台灣有事」等言論後，引起中國強烈反彈，持續加重相關反制力道，也引起國際間關注。對於親中陣營認為高市近期言論往中國那邊靠過去了，矢板明夫昨（3）日深夜po文，其實這完全是誤會，她只是用了日本外交界最常用的魔法咒語「理解並尊重」。

矢板明夫昨於臉書po文，提到高市早苗3日在國會被追問：「日本對台灣的立場是不是還跟1972年的《日中聯合聲明》一樣？」高市回應，指中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」這一立場，「沒有任何改變。」有親中陣營將此言論解讀，認為高市往中國那邊靠過去了。

矢板明夫則強調，其實這完全是誤會，高市只是用了日本外交界最常用的魔法咒語「理解並尊重」。如果要翻譯成白話的版本，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」

矢板明夫還補補充表示，要理解這句話到底有多「假性柔軟」，只要想像一個學校場景。就像是班上有個男生堅稱班花是他女友，人人都知道他在作夢，但為了避免麻煩，大概會回「喔，好喔，我理解、我尊重。」不過要是對方開始騷擾班花，「你一定會跳出來制止，不會因為之前說了『尊重』就真的看著他變成恐怖情人。」而高市說的，就是這種「禮貌性的理解」，根本不包含任何實質承諾。

矢板明夫說道，這回高市早苗說的話，不是退讓，只是禮貌。她沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前的「台灣有事論」。「她只是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞。北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾沒變。」最後，矢板明夫用一句話總結，「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變。這種話術，日本老早就練到爐火純青了。」

