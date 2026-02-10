高市早苗從不被看好到「輾壓勝利」 韓媒分析4關鍵打動選民

國際中心／徐詩詠報導



日本首相高市早苗領導的自民黨，日前在眾議院選舉中拿下巨大勝利，不僅單獨過半，更拿下超過總席次的三分之二，共計316席。消息曝光後引發國際關注，更有外媒分析，高市早苗從去年10月就任時的不被看好，到後來率領自民黨在國會大勝，並公開點出她能夠帶領自民黨勝選的4大關鍵。

根據《東亞日報》報導，高市早苗在去年10月就任時，外界普遍認為她政治基礎薄弱，連她本人都曾自嘲：「雖然當上自民黨總裁，但不知道能不能成為首相。」報導分析，高市早苗成功獲得民心的4大關鍵，首先是說話風格果斷清楚。由於日本社會向來不輕易表露內心真實想法，部分政治人物習慣以曖昧說法、拖延決策來規避責任，但高市早苗在去年11月提出「台灣有事」相關言論，引發中國當局反彈後，仍拒絕道歉，國內支持度卻維持在7成左右。



外媒分析高市早苗成功扭轉選民印象關鍵。（圖／翻攝高市早苗X）其次，「拼命做事的首相形象」成為她成功的第二關鍵。她曾說：「我要工作、工作、再工作，一直工作下去」，甚至被選為年度流行語。她每天平均僅睡2至4小時，不僅鮮少餐敘，也成功協助自民黨擺脫派系政治、黑金等負面形象。第三關鍵則是善用社群平台。高市早苗經常透過社群與選民溝通，不僅說明政策，也分享日常生活片段，甚至製作YouTube影片鎖定年輕族群。她也曾分享因沒空上理髮廳，自己動手剪頭髮卻剪壞的窘況，展現親民形象。



高市早苗拼命三郎與果斷個性，成為（圖／翻攝高市早苗X）最後一項關鍵在於她的出身背景。高市早苗出身平民家庭，與過往世襲政治人物有所不同，父親為一般上班族，母親則為警察。求學期間，她靠打工賺取學費；出社會後，為節省通勤時間及應付緊急狀況，曾帶著睡袋在辦公室待命，展現吃苦耐勞、為理想不惜付出的高韌性形象，也讓選民在選舉中對自民黨再次買單。

報導稱高市早苗善用社群溝通與一般平民背景，成為自民黨翻身主因。（圖／翻攝高市早苗X）

