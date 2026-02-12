高市早苗恐減稅擴大舉債 日本債市震盪警鐘狂響

市場分析人士認為，高市早苗勝選，勢必將大幅舉債，如此將使得投資人對日本債市前景感到憂慮。

在日本首相高市早苗，帶領日本自民黨大勝之後，日股噴發式暴漲，不過財經專家指出，該擔心的是日本債市，因為日本選民投給高市早苗及自民黨，就是看準高市的調降食品消費稅主張，日本勢必進一步舉債，如此一來，日本債市前景堪憂。（葉柏毅報導）

據美國財經媒體「CNBC」與「彭博社」報導，日本首相高市早苗在這次眾議院選舉中大勝，雖然讓日本股市漲翻天，不過對日本債市來講，恐怕不是一個好消息。

分析認為，高市早苗續任日本首相，一定會實踐「削減食品消費稅」，並採取擴張財政政策；同時，還要擴大國防與戰略產業支出，而這勢必要大量舉債，恐怕會引發日本債市震盪。

全球金融財務公司「Ebury」市場策略主管萊恩指出，在日本公共財政已經相當緊繃的情況下，如果進一步擴張支出，並且增加公債發行，將提高市場風險溢價，可能引發新一波債券拋售，並推動殖利率跳升。日本「三菱日聯摩根士丹利證券」首席債券策略師村上直美也示警，「高市經濟學」的一個風險，是減稅措施不可能只維持兩年。特別是在日本央行逐步推動貨幣政策正常化，與殖利率已有上行壓力的背景之下。目前，日本10年期公債殖利率約在2.2%左右，幾乎為去年同期的兩倍。今年1月，更長天期的公債殖利率一度飆破4%，引發全球金融市場關注日本債市風險。