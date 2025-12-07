高市早苗惹怒中共 對日軍演地點「恐怕在釣魚台」：局勢全面升溫！
政治中心／李紹宏報導
日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的安全政策，先前重申「台灣有事即日本有事」，引發中國外交部強烈抗議，甚至呼籲中國公民暫勿前往日本，使中日關係急速升溫。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，高市談話後的立場一度轉折，但她後續再度提及《舊金山和約》與台灣地位，引爆北京敏感神經，使台灣與周邊海域再次成為中日政治角力焦點。
揭仲近日在節目中指出，《人民日報》直接以「台灣地位未定論」做標題，使11月下旬中日關係更加緊繃。更有評論把高市與南京大屠殺議題扣連，讓外界一度擔心中國是否會在12月13日紀念日前後，以台灣周邊或釣魚台附近為舞台，採取象徵性的高壓動作。這些變化使日本高度警戒東海與東海情勢。
此外，針對外界推測，中國是否會在台灣周邊舉行如「海峽雷霆」或「聯合利劍」等軍演？揭仲指出，這類行動主要施壓的是台灣與美國，反而無法直接對東京構成壓力。如果北京真正想針對日本，最可能的地點仍是釣魚台（尖閣群島）或整個東海區域，因為這些海域直接牽動日方的主權與國安判斷。
然而，高市早苗在12月3日再度釋出新的表態，指出日本政府對台灣態度「與1972年日中共同聲明一致」，沒有任何改變。目前中國外交部尚未做出明確回應。揭仲認為，這可能代表北京正評估下一步，包括是否要在釣魚台周邊增加海警船、軍機、或進行高強度海空活動，抑或延伸到台灣外海，以測試日方與美方的反應。
揭仲分析，中日緊張升溫後，美國也可能介入調節，避免情勢從台灣海峽或釣魚台向外擴散。他指出，華府有意避免因美日安保義務而被迫介入東海衝突，尤其美國總統川普正尋求明年4月訪中，因此希望東京降低火力，以免中日爭議在台灣與釣魚台周邊引發大國對峙。整體局勢目前仍取決於北京對高市談話的最終判斷。
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
一包也可以訂！義美正式推出「高市早苗巧克力」價格、入手方式曝光
中國媒體嗨報導：川普嗆高市早苗「別插手台灣」！慘遭自家小粉紅酸爆
不甩政治禁令？上海「壽司郎」新開門市人潮爆棚：排隊14小時
