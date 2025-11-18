高市早苗惹怒中共！日大臣「再補1刀」 她驚呼：一個比一個兇

生活中心／朱祖儀報導

高市早苗言論惹怒中共。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

日本首相高市早苗日前在國會質詢中，發表「台灣有事可能構成日本存亡危機」言論，引起中國不滿。今（18）日經濟安全保障大臣小野田紀美也表明態度，「對這種國家過度依賴有風險。」對此，財經網美胡采蘋看了直呼，「現代女性為什麼一個比一個派（兇）。」

高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅）。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。

小野田紀美今日談及中國呼籲公民避免前往日本一事，「對於一旦稍有不滿，就訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，不只是對供應鏈的風險，對旅遊業同樣是風險。大家平常就該去思考，如何降低這類風險。」言語間明示日本企業應小心與中國做生意的潛在風險。

胡采蘋在臉書表示，看到面對中共要求陸客不要前往日本，小野田紀美回應「對一個會帶來風險的國家，經濟依賴是危險的。」讓她不禁想說，「你們為什麼這樣，習近平在等你們道歉，現代女性為什麼一個比一個派（兇）。」

網友紛紛表示，「新的時代，女性要撐起一片天了」、「陸客斷掉或許可以提高旅遊品質」、「日本新內閣真的讓人耳目一新」、「我永遠忘不了那年去日月潭旅遊，滿滿的中國人，整路的尿騷味！這幾年以來環境變得多好！」、「台灣也吃過這樣的虧，動不動就被威脅，包著蜜糖的毒藥不要碰。」



