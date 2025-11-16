高市早苗惹怒中國 中國旅客瘋退赴日機票
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，並敦促中國民眾勿赴日旅行。中國多家航空緊急宣布，提供已購買赴日機票的民眾「免費」取消與改期服務，後續也有不少網友曬出自己成功將赴日機票免費退票。
根據極目新聞報導，在中國外交部和中國駐日本使領館14日時，就中國公民前往日本發布鄭重提醒後，包括中國國航南航、東航、廈航、川航等多家航空公司聲稱「出發日期在12月31日之前且符合相關條件的機票，可予以免費退改處理」；春秋航空15日也發布關於日本航線非自願退改規定的通知。不過，全日空、日航等日本航空公司並未跟進。
報導指出，有多名網友後續表示，先前透過線上旅遊平台「攜程」預定的預訂的赴日機票已經退票成功。退款介面顯示，因日本航線客票特殊處置方案，攜程接獲航空公司通知，本次免收退票費。
對此，攜程的客服人員表示，涉日機票確實有特殊處置方案，但需符合具體的時間和地點規定，並不是所有航空公司都有免費退改服務，目前只有大陸多家航空公司有特殊處理政策。
不過有網友在「飛豬」平台購買境外航空公司赴日的機票，選擇退票時，出現了「因日本航線影響特殊退票」這一選項，但目前還沒退票成功，因為系統提示，平台還要向航空公司確認最新的退票規則，需耐心等待。
飛豬平台客服人員稱，只要涉日航線，均會在退票原因中顯示「因日本航線影響特殊退票」，但具體是否能退票成功取決於各家航空公司的規定。
由於不滿日相高市早苗「台灣有事」的言論，中國外交部14日發布通告指出，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。同時，中國外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安情勢，提高安全防範意識，加強自我保護。
