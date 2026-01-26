高市早苗惹怒大陸民調崩盤 郭正亮：最後獲利的是美韓

日本首相高市早苗宣布解散眾議院改選後，政治聲勢遭遇重大挫折。根據日本《每日新聞》25日發布的最新民調顯示，高市早苗的支持率大跌10%，不支持率也比前次調查時增加7%。前立委郭正亮分析認為，日本經濟前景堪慮又惹上中國大陸，而日本不管出口、內需市場都需要大陸，最終獲利的會是美國、韓國這兩個國家。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

郭正亮25日在《中天辣晚報》節目中表示，高市早苗民調暴跌10個百分點，她解散國會沒有正當性，日本人普遍覺得現在最大的問題是經濟。他指出，日本經濟很麻煩，而且高市早苗用的也是安倍晉三那三招，這三招都不會成功。他強調，她現在的處境比安倍還糟糕，經濟前景堪慮，又惹上中國大陸，讓整體情況更加嚴峻。

針對中國大陸宣布軍民兩用物資不准出口的政策，郭正亮指出有兩個目的。第一個不要讓日本有軍事本土化的實力；第二個日本想要用國防工業的供應鏈帶動經濟成長，因為軍費大量增加，那你做不出來就卡住你。他表示，所以日本腦袋清楚的人也知道問題在哪裡，就覺得跟中國大陸硬幹絕對沒有好路走，這對日本來說是一個相當嚴峻的挑戰。

高市早苗解散眾議院後民調崩盤。（圖／路透社）

郭正亮接著表示，可是現在已經有人封高市早苗一個口號，說她是「荷爾蒙政治」。他解釋，她不是分析我們未來怎麼辦再得到選票的，都是用荷爾蒙刺激日本人要投票給她，可是這種東西很難持久。他質疑，現在她就是民族主義高漲，然後呢？能解決什麼問題？這樣的政治手法無法真正解決日本面臨的經濟困境與外交挑戰。

郭正亮進一步分析日本面臨的多重困境，因為日本出口也需要中國大陸，內需市場也需要中國大陸，因為旅客。如果是國防工業扯到稀土，又卡在中國大陸。他認為，其實有兩個國家在外面看了都很高興，這兩個國家將會是這場日中對抗中的最大受益者。

郭正亮具體指出，第一個就是美國，日本最好都做不出來，跟美國買軍方的東西；另一個就是韓國，民生的東西如果日本做不出來，中國大陸就會去買韓國的。他覺得，獲利的會是美國跟韓國這兩個國家，而日本則可能在這場對抗中陷入更深的經濟困境，無法達成原本想要的經濟振興目標。

