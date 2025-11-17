高市早苗慘了！日本觀光消費類股全面下挫

圖為位於千葉縣浦安市的東京迪士尼樂園「美女與野獸」主題區。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗7日發表了類似「台灣有事即日本有事」的政治語言，引發北京強烈反彈。大陸外交部14日呼籲中國公民避免赴日旅遊；陸教育部16日也接著發布留學預警。由於中國人在日本國際旅客及留學生當中的佔比皆為最高，導致日本觀光消費相關類股今（17日）普遍下跌。

據《CNBC》報導，高度依賴中國消費者的美妝品牌「資生堂」（Shiseido）重挫11%。「三越伊勢丹控股」（Isetan Mitsukoshi Holdings），旗下擁有三越與伊勢丹百貨，也下跌超過10%。

東京迪士尼度假區營運商「Oriental Land」也下滑4.74%；航空公司「全日本空輸控股株式會社」（ANA HOLDINGS INC.）股價下跌3.48%；此外，經營鐵路、零售與飯店事業的「阪急阪神控股株式會社」（Hankyu Hanshin Holdings）也跌逾2%。

據悉，日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」時，已經卸下內閣總理大臣。因此高市早苗可說是首位在任內發表「台灣有事論」的日相。

對此，大陸外交部認為高市公然在國會發表涉台露骨挑釁言論。外交部發言人林劍也於14日指出：「日本的這些行動不可避免地引發其亞洲鄰國及國際社會的強烈質疑與關切。」

北京為此也陸續祭出多項反制措施，逼迫高市早苗撤回言論。首先是大陸外交部14日呼籲中國公民避免赴日旅遊。中國多家航空公司隨後也宣布，前往日本的機票可全額退費或免費更改行程。

接著陸海事局15日預告，將於17日至19日在黃海中部的部分海域進行「實彈射擊訓練」；陸教育部16日也發布留學預警，建議公民謹慎規劃赴日留學安排。

針對北京的抗議，日本政府發言人、官房長官木原稔15日向日媒《共同通訊社》表示，東京已敦促北京保持克制，並要求中國採取「適當措施」，但未進一步說明。

