高市早苗成日本年輕人偶像 從穿著到生活用品都模仿

日本首相高市早苗意外成為日本年輕人新偶像，從她的穿著到日常用品，大家都搶著模仿、購買，或是學習。

外電報導，日本的年輕族群，最近正在追捧一個新偶像，這個偶像不是藝人，而是日本首相高市早苗。日本年輕人開始熱衷於模仿高市早苗的穿搭，甚至打探她愛用的日常用品。日本媒體也給這樣的現象，取了一個渾名，叫做「早苗活」。（葉柏毅報導）

日語所謂的「早苗活」，就是「應援高市早苗」的意思。應援是日本話，意思就是支持、加油。也就是說，日本年輕人，現在幾乎都站在高市早苗那一邊，高市早苗意外成了日本年輕人的新偶像。

報導說，與高市早苗相關的日常用品，包括她愛用的皮革包，和她在國會做筆記時使用的粉紅色原子筆，都出現了人氣飆升的情況，許多人爭著預訂，搶著購買。這種政治吸引力和個人品牌的融合，在當代日本政壇實屬罕見，尤其是日本年輕人，是出了名地對政治冷感，高市早苗竟然能夠激起日本年輕人的熱情，連常駐日本的外國媒體記者們，也都感到不可思議。

東京大學副教授藤田結子認為，由高市早苗帶起來的這股年輕人旋風，來自於高市早苗讓他們相信，日本正在改變，改變是有可能的，日本的年輕人，在高市早苗身上，看到這種可能性，因此開始追捧她，就跟追星差不多。也有評論指出，女性能成為日本首相這件事，本身就讓許多年輕人，對於未來又產生了期待感。