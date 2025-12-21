高市早苗成首位「女首相」 新內閣走向成國際焦點

政治中心／李筱舲報導



日本政壇寫下歷史新頁。自民黨總裁高市早苗於今年10月21日在國會首相指名選舉中勝出，正式成為日本首位女性首相，打破長年由男性主導的政治結構，也象徵日本在性別與權力分配上的重要轉折。隨著新內閣布局陸續出爐，國家安全、科技與能源政策走向成為外界焦點，而高市早苗對台立場與整體外交路線，更牽動東亞局勢，受到國際社會高度矚目。





















高市早苗成日本首位「女首相」 新內閣走向將「牽動東亞政經局勢」

高市早苗當選日本史上第一位女性首相，全球矚目。（圖／翻攝自Ｘ ＠takaichi_sanae）

高市早苗當選日本史上第一位女性首相，全球矚目



2025年10月21日，日本國會在眾議院與參議院進行首相指名選舉後，自民黨總裁高市早苗（Sanae Takaichi）以過半票數勝出，正式成為日本憲政第104任首相，「第一位女性首相」就此誕生。這一歷史性突破不僅在日本國內引發熱烈討論，也在全球政壇投下震撼彈。外媒指出，高市早苗的當選打破了日本長期由男性主導的政治體系，為日本政壇「突破天花板」的重要時刻。



高市的勝選象徵政治文化正在逐步變革，儘管日本女性在政治高層的比例仍然偏低，但女性首相的出現，也替日本政壇開啟了歷史新篇章。此一成果引來國際社會廣泛關注與祝賀。支持者認為，高市的當選將為日本帶來新的視角與政策動力；反對者則指出，她的保守立場與政策主張可能引發社會及外交上的挑戰。高市成為日本首位「女性領導人」，無疑成為全球關注的焦點，但對於她未來的政治走向與施政成效，仍將面臨國內、外持續關注與考驗。

高市早苗新內閣布局受關注,施政聚焦在「國安、科技、經濟、及能源」等政策。

高市早苗新內閣布局受關注，施政聚焦在「國安、科技、經濟、及能源」等政策。（圖／翻攝自Ｘ ＠takaichi_sanae）

新內閣布局公布，國安、科技、能源政策方向受關注

高市早苗上任後迅速組建新內閣，並宣示多項施政重點，在國家安全、科技創新及能源議題上，展現更積極且具策略性的政策布局。國安方面，高市新政府積極著手推動「反間諜法修正案與國家情報機構強化」，以提升日本對外情報蒐集與應對能力，並加強對潛在威脅的防禦能力。

而科技與經濟政策上，據外媒報導，高市內閣成立了「日本成長戰略本部」，將AI、半導體、航空／太空科研與核融合能源等17個領域列為重點投資對象，目標透過公私協力加速創新與供應鏈韌性建構，提升日本在全球市場的競爭力。

在能源政策方面，高市政府延續「能源安全與供給穩定優先」的方向，提出「能源自給率100%」的長期目標。《台灣能源知識庫》分析指出，高市過去在能源政策上明確「支持核能重啟」，並強調加速核融合技術的早期實用化，期望藉「創新科技」並兼顧「減碳」與「能源安全」，實現「穩定供電」目標。

高市早苗對「台灣議題」的看法與言論成為國際關注的焦點。

高市早苗對「台灣議題」的看法與言論成為國際關注的焦點。台灣方面也期待未來雙方能深化交流與合作。（圖／翻攝自 中華民國總統府官網）

對台關係被預期更友好



在外交政策層面，高市早苗對「台灣議題」的看法與言論成為國際關注的焦點。她多次公開表示，日本應強化對台灣安全的認識與應對能力，並強調「若台海發生衝突，日本國家安全亦將受到影響。」這樣的立場在台灣也引發廣泛的討論。《TPOC台灣議題研究中心》指出，台灣政界及社會各界普遍認為，高市首相的就任可能為台日友好關係注入正向動能。

從政策面看，日本新政府也表達將在印太戰略框架下強化與盟友的合作，而台灣作為重要的民主夥伴與供應鏈節點，在安全與經濟議題上具高度戰略價值。若雙方能在高層交流、軍民合作等方向上取得進展，將有助於區域穩定與共同利益的實現。台灣總統及立法院多位立委也透過公開平台表達祝賀，並期待深化雙方交流與合作。

高市早苗提出「台灣有事論」引發中國政府強烈不滿。

高市早苗提出「台灣有事論」引發中國政府強烈不滿，使中日外交關係惡化。（圖／翻攝自Ｘ ＠takaichi_sanae）

中方回應強硬，日中緊張度升高

高市早苗上任後公開提及「台灣有事可能影響日本安全」等論述，引發中國政府強烈不滿。北京方面透過外交部與官媒表態，指責日方言論挑釁，且已觸及中國核心利益，要求日本恪守中日政治文件與「一個中國原則」，避免在台灣問題上「越線行事」。中方並警告，相關立場恐破壞區域和平穩定，並對日中關係造成實質衝擊。

而日、中緊張局勢已從口頭交鋒延燒至外交政策。中方曾呼籲中國公民暫勿前往日本旅遊，並對日本在區域議題的角色提出嚴厲警告。《台北時報》指出，日本政府雖然重申對台政策與「日中聯合聲明」的基本立場未變，並表示希望透過對話與溝通維持穩定關係，但高市政府的安全政策取向與對台的明確表述，已使兩國間的外交關係陷入緊張，未來雙邊互動可能將面臨更大挑戰。

高市早苗新內閣的各項政策方向，將影響未來東亞政經局勢的發展走向。

高市早苗新內閣的各項政策方向，將影響未來東亞政經局勢的發展走向。（圖／翻攝自Ｘ ＠takaichi_sanae）

外媒評論日本政治的歷史性突破

國際主流媒體和評論機構對高市當選女首相的意義給予高度報導與分析。外媒報導指出，高市的當選不僅是「打破政治天花板」，也是日本政治在性別與政策方向上的重大轉折。而美國戰略與外交政策研究中心（CFR）更以深入的視角探討高市的政治背景、政策主張及其可能對日本未來的影響，認為她的上任是日本在性別平等與政治文化變革方面的一大步，但同時也帶來「政策風險與挑戰並存」的現實考驗。

高市早苗以保守立場結合相對強硬的外交與安全論述，使日本在國際政治中的角色更加鮮明。外界一方面關注其政策是否能提升日本的戰略能見度，另一方面也認為，相關立場可能增加與鄰近國家的摩擦風險，而高市新內閣的各項政策方向，勢將牽動日本在區域安全、經濟布局與外交戰略上的定位，也將影響未來東亞政經局勢的發展走向。

