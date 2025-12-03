「高市早苗戳破中國大國自信假象」紐時：日本已讓世界正視台灣

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗上月在國會答辯中示警，若台灣遭攻擊或封鎖，有可能構成日本的「存亡危機事態」，此言一出便引起中國強烈反彈，再度牽動東亞局勢敏感神經。《紐約時報》於2日刊登華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）的文章「日本改變了世界必須如何看待台灣」分析，日本已重塑全球看待台灣的方式，而高市近來對台海情勢的強硬發言，更讓北京的「大國自信」表面遭到戳破。

辛格頓指出，高市早苗這番話意義重大，因為「只是提出長期存在的共識」，也讓外界首次看到日本可能在協防台灣上釋出最直白的訊號。北京反應強烈，幾乎當作遭到挑戰般展開攻擊。中國官媒批評高市言行意味軍國主義復辟，中國駐大阪總領事薛劍甚至在網路上對她做出帶有「斬首」意味的恐嚇性發言。過往中方屢次向日本發難，多半基於歷史傷痕；但這次怒火背後的核心憂慮更深層，北京意識到其長期目標「孤立台灣、迫其接受統一」可能正走向失敗。

辛格頓續指，若中國國家主席習近平認為以壓力逼迫台灣的策略不奏效「可能會比計畫更早升高施壓手段」，中國多年來以外交、經濟、軍演及資訊戰等方式持續對台施壓，其意圖是讓台灣相信抵抗徒勞，只能屈服以免爆發毀滅性衝突。但高市的談話等同打破這套心理戰邏輯，因為日本境內的美軍基地在台海衝突中將成為關鍵節點，也向北京示意若加大對台威逼「很可能引來盟友集體回應」。

辛格頓強調，日本應持續維持明確立場，美國亦不能退縮；若任何一方讓步，北京便會誤判施壓有效。但若美日與盟邦展現一致態度，中國就會意識到再升高行動恐引發其無法掌控的局面。高市並非引發緊張升溫的源頭，而是中國多年脅迫造成的結果。她的言論只是不再迴避那個長期存在的事實「台灣的未來與其他民主國家的安全已緊密相連」，北京若持續擴張行動，勢必拖累更多國家被迫卷入。

