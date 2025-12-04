高市早苗戳破中國自信！紐時：世界正視台灣

▲日本首相高市早苗明確表態，中國若對台動用軍艦等武力攻擊，日本將可能認定為「存立危機事態」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗11月公開發表「台灣有事」相關言論，引發中國強烈反彈，中日關係急遽惡化。中國研究專家辛格頓直言，「一句話，便足以粉碎一個大國自信的表象」，高市早苗把人們心照不宣的事實說了出來，日本已經重塑全球看待台灣的方式。

《紐約時報》專欄2日刊登華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）文章，「日本改變了世界必須如何看待台灣」，開頭就直言「一句話，便足以粉碎一個大國自信的表象」。

辛格頓說，高市早苗上月在眾議院答詢時表示，若中國攻擊或封鎖台灣，將構成對日本的「存亡危機事態」，高市只是說出長期以來存在的共識，即涉及台灣的危機將威脅日本國家安全，這也是迄今最明確的公開訊號之一，讓外界看到日本可能協防台灣，抵禦中國的潛在侵略。

文章指出，北京對此反應非常強烈，幾乎像是對高市早苗宣戰，官媒批評「軍事主義復辟」、中國駐大阪總領事薛劍甚至在網路上恐嚇要「斬首」。

辛格頓分析，中國過去多次向日本發難，多半是基於日本發動戰爭的歷史傷痕，但這次怒火背後的原因更令人憂慮，即北京意識到其長期目標「孤立台灣並迫其接受中國統一」正在面臨失敗的風險。中國多年來在外交、經濟方面對台施壓，並持續進行軍演、資訊戰，就是想製造氛圍，讓台灣人相信抵抗徒勞無功，投降才是避免災難性衝突的唯一途徑。

他直言，中國長期以來假定時間與壓力會慢慢迫使台灣屈服，但若中國領導人習近平認為以壓力逼迫台灣的策略失敗，「可能會比計畫更早升高施壓手段」。

辛格頓指出，高市早苗的言論戳破中國的邏輯，因為日本境內有美軍基地，將在中國侵略時扮演關鍵角色，她的發言也是在警告北京若對台灣施加更多壓力，可能還會引發盟國集體回應。

辛格頓也強調，日本應持續維持明確的立場，美國也要予以支持。若任何一方退縮，北京將誤判為施壓奏效。但若美、日及盟友展現中國對台灣的持續脅迫將招致聯合反制的一致態度，便能改變中國的盤算，使其明白進一步升高情勢恐引發超出掌控的衝突。

文末指出，高市早苗並非引發緊張升溫的源頭，而是中國多年脅迫造成的結果，她的言論只是不再迴避「台灣的未來與其他民主國家的安全已緊密相連」這個長期存在的事實，北京若持續擴張，勢必會將更多國家捲入。

