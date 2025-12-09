高市早苗手持中華民國旗照為AI生成影像，非真實照片

Taiwan FactCheck Center

網傳圖片「高市手持中華民國旗照」？

AI生成影像，非真實照片

近期社群平台流傳照片，畫面顯示日本首相高市早苗手持中華民國國旗，背景為富士山。經查，這是AI生成的圖片，並非真實照片。



一、網傳圖片右下角出現 Google 旗下AI軟體 「Gemini」的浮水印。經Google系統與AI影像鑑識軟體檢測Hive moderation、was it AI等，結果皆顯示網傳圖片為AI生成，並非真實影像。



二、瀏覽日本《NHK》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》及台灣《中央社》、《TVBS》、《三立新聞》、《聯合報》等主要新聞媒體，均未看見關於「高市早苗手持中華民國國旗」的報導或照片。



網傳圖片是利用AI軟體生成，並非真實照片。因此，為「AI生成」的錯誤訊息。

背景

日本首相高市早苗11月因「台灣有事」論述，引起中國強烈反彈。

近期社群平台流傳一張高市早苗雙手持大幅中華民國國旗，背景為富士山的照片。有傳言文字指出，此為高市早苗的特別寫真，另有版本則稱「剛剛看以為是AI做的」。

網路流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳影片是否為真實照片？

網傳影片為AI生成，並非真實影像

（一）使用關鍵字於日本Yahoo中搜尋，並瀏覽日本媒體《NHK》、《讀賣新聞》、《朝日新聞》等，及台灣媒體《中央社》、《TVBS》、《三立新聞》、《聯合報》、《自由時報》，均無網傳宣稱「高市手持中華民國國旗」的報導內容。

（二）查核記者觀察網傳圖片右下角，有Google旗下的AI軟體「Gemini」浮水印，Google「SynthID」系統顯示此圖片由Google AI生成。

使用AI生成影像鑑識軟體「Hive moderation」、「was it AI」等檢測也發現，網傳圖片有極高機率為AI生成，並非真實影像。

網傳圖片由AI生成

補充資料

Google SynthID 功能

隨著AI模型進化，生成圖像更為逼真。Google推出「SynthID」功能，用於鑑別由Google旗下AI模型（如 Imagen、Gemini、Veo 等）所生成的影像。

民眾可以透過Google以圖反搜功能中的「關於這張圖片」，若系統成功辨識出影像由Google旗下的AI模型生成，即會顯示「使用Google AI生成」；或將影像直接上傳至Gemini中並詢問「影像是否由AI生成」，也能進行鑑識。