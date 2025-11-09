高市早苗才談「台灣問題」 前日相稱：是中國內政不應干涉

今年78歲的鳩山由紀夫，曾於2009年間擔任日本首相，不過僅8個月就因美軍沖繩基地搬遷爭議請辭。（翻攝鳩山由紀夫X）

日本首相高市早苗7日於眾議院預算委員會答詢時指出，「台灣有事」可能會成為日本「存立危機事態」，依現行制度下能出動自衛隊，8日前首相鳩山由紀夫則在X發表高見，指稱台灣問題是「中國內政」日本不應干涉，不過他9月間獲邀中共九三閱兵，不顧兒子、眾議員鳩山紀一郎反對，仍親自赴約出席，親中立場不言而喻。

高市早苗7日於眾議院預算委員會表態，若發生中國武力攻擊，會造成日本「存立危機事態」，可就日本現行《安全保障相關法案》行使集體自衛權，也就是出動自衛隊。高市早苗被視為已故前日相安倍晉三政治遺產傳人之一，擔任大臣及眾議員時期，也屢對北京政府提出強硬發言，挺台立場鮮明。

8日前日相鳩山由紀夫則透過社群平台X發表感想，他提及，有人曾說過「台灣有事就是日本有事」，但高市提到，日本若面臨存亡危機可能會行使集體自衛權，他稱高市明顯在煽動助長危機，並藉此擴張軍力，鳩山由紀夫還稱：「日本一直都尊重『台灣是中國一部分』，台灣問題是中國內政，日本不應該介入」。

鳩山由紀夫貼文引來不少網友留言，還有人提及他出席中共九三閱兵一事，當時他獲中國政府邀請，不顧現任眾議員兒子鳩山紀一郎公開要求他取消出席，仍親赴現場，返日受訪時，鳩山由紀夫還表示，此次中國行是懷著反省、謝罪的心情走一遭。





