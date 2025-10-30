高市早苗打出外交首勝 與川普登美軍艦影片掀熱議

（中央社記者戴雅真東京30日專電）日本新首相高市早苗與美國總統川普會面，打了一場漂亮的外交勝仗，首相官邸社群媒體帳號發布的影片成為話題。影片中，高市與川普造訪美軍基地，伴隨背景高市致詞的聲音與雄壯的背景音樂，宛如電影場景，日本網友熱烈回應，「這也太帥了吧」。

日本首相官邸的X與Instagram帳號於29日發布高市早苗與川普28日搭乘直升機造訪橫須賀海軍基地的影片，長約1分30秒，首先是直升機畫面，接著是兩人並肩行走，高市在川普身邊顯得身形嬌小，氣勢卻不輸人，身穿褲裝、相當英姿颯爽。

廣告 廣告

影片背景音是高市在基地的致詞內容。她表示，今年是美國海軍創設250週年，能與川普總統一起，站在象徵守護地區自由與和平的航空母艦喬治華盛頓號上發表演說，對此感到無比榮幸，「在此，要向日以繼夜為我國與區域和平與安全付出努力的自衛隊及駐日美軍，致上由衷敬意與謝意」。

日本首相在美國核動力潛艦上發表演說，極為罕見。

高市表示，日本今後將大幅強化自身的防衛能力，更加積極為地區的和平與穩定做出貢獻，「我將與川普總統一起，把世界上最偉大的同盟『日美同盟』提升到更高境界」。日美兩國將共同以法治為基礎，推進「自由開放的印太」（FOIP），「我堅信，從橫須賀基地啟航的艦隊所守護的海域，將象徵日美之間的深厚羈絆，並引領我們走向光輝的未來」。

影片中還有高市早苗抵達基地後受到軍人歡迎、與美國士兵互動合照等片段。影片最後，背景掌聲逐漸淡出，浮現出首相官邸的標誌。

日本網友對影片反響熱烈，表示「完全是高市劇場，每一幕都像是電影場景一樣」、「這短影片完成度也太高了吧」。

除此之外，高市早苗在基地面對美軍士兵的歡呼與掌聲時，多次高舉右手回應，她的肢體語言也令資深外交官驚訝，表示「害羞的日本人通常做不到這樣，像是搖滾巨星一樣的動作」。

每日新聞報導，外務省高層評價高市早苗接待川普的表現，表示她的發言「對於歐美人士來說相當明確易懂，加上微笑與肢體動作，在外交上非常有利」。（編輯：張芷瑄）1141030