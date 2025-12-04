高市早苗承認「台灣屬於中國」？綠揭原話打臉：帶風向想打擊台灣人信心

記者劉秀敏／台北報導

日本首相高市早苗近日在參議院答詢時表示，日本對中國在1972年《日中聯合聲明》中聲稱「台灣是中國領土」的立場「表達理解與尊重」，讓部分人士開酸「高市承認台灣屬於中國」。對此，民進黨發言人吳崢今（4）日面對相同論調的提問時直言，這樣的陳述是錯誤的，高市早苗的原話是「理解與尊重」，用白話文來解釋我聽到了、我知道了，但「這是你的意思」跟「這是我的意思」是兩件不一樣的事情。中國或是網軍一直想要帶風向、想要打擊台灣人信心的做法，不會成功。

民進黨今日上午召開「公教年金改革議題民調」記者會，政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢與會。會後媒體提問時指稱，如何看待高市早苗在參議院說「台灣是中國的一部分」、「中國是唯一合法政府」？

吳崢回應時則直言，該媒體的陳述是錯誤的。因為高市早苗在參議院答詢中，完整的回覆是：日本政府對於1972年《日中聯合聲明》當中，中國聲稱台灣是中國領土的這個立場，表達「理解與尊重」。

吳崢表示，如果有人、媒體或是KOL帶風向說，高市早苗也支持台灣是中國的一部分，那他必須要解釋正確資訊。高市早苗的原話是「理解與尊重」，用白話文來解釋就是「我聽到了、我知道了、我明白你的意思了」，但「這是你的意思」跟「這是我的意思」是兩件不一樣的事情。

吳崢指出，中方或是網軍一直操作、帶風向，想要恐嚇台灣人民，讓台灣人覺得說自己被放棄、被切割，對周邊友邦失去信心。之前高市早苗在詢答時就已提到，日本在《舊金山和約》中放棄台灣相關權利，所以不評論台灣的法律狀態，當時很多人也帶風向，說日本政府跟中國低頭、台灣又被切割，這些都是一貫手法，想要錯誤地詮釋國際法的狀態、打擊台灣人信心。

吳崢補充，今年3月，時任日本首相石破茂也在國會被問到類似問題，當時石破茂內閣以白紙黑字出具答辯書，當中提到，日本政府歷屆內閣的官方立場，都是對1972年《日中聯合聲明》中，中國表達台灣是中國領土的這一個陳述「表達理解與尊重」；同時，日本政府也強調《日中聯合聲明》是不具法律效力的。

吳崢表示，從近來國際上民主盟邦之間的態度，不論是美方、日方、G7，都是高度表達對於印太地區、台海和平穩定的重視，這是國際上不變的立場。因此，中國或是網軍一直想要帶風向、想要打擊台灣人信心的做法，不會成功，民主國家會互相團結、支持彼此。

